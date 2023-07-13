Günümüzde müşteri beklentileri, başta Z kuşağı olmak üzere tüm yaş gruplarında önemli ölçüde değişiyor. Müşteriler, ilk değerlendirmeden son satışa ve teslim almaya kadar kişiselleştirilmiş bir deneyim talep ediyor. Bu deneyimi yaşatmaya çalışan perakende sektörü de her gün tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ve yeni müşterilerin nasıl çekileceğini daha iyi anlamak için verilerin gücünden yararlanıyor.

Güvenlik ve iş zekâsı entegratörü Securitas Technology Türkiye’nin sunduğu veri analizi ve raporlama çözümleri sayesinde, perakendeciler iş hacmini büyüterek verimlilik ve karlılıklarını artırabiliyor. Bu çözümlerden en yenisi, 3. parti IP veya analog kameraları akıllandırarak yüksek performanslı mağaza içi analizler elde edilmesini sağlıyor. Bu sayede müşteri davranışını ve satın alma modellerini daha iyi anlamak mümkün oluyor.

Mağaza içi veriler yol gösteriyor

Securitas Technology Pazarlama Direktörü Pelin Yelkencioğlu, perakende sektöründe oluşan büyük verinin analizinin sadece şirketin kâr marjını artırmakla kalmadığını; envanter, stok, lojistik ve müşteri beklentilerini yönetme gibi her alanda büyük bir devrime yol açtığını söyledi. Yelkencioğlu, Türkiye’de perakendecilerin hizmetine sundukları mağaza içi analiz çözümünün bir mağazada ziyaretçi sayısından yaş ve cinsiyet kırılımlarına kadar birçok veriyi işleyerek anlamlı çıktılar haline getirdiğini belirterek, “Anlamlı veriler ışığında müşterilerini daha iyi tanıma fırsatı elde eden perakendeciler, pazarlama kampanya ve planlarını buna göre geliştirebiliyorlar. Çözüm, analizleriyle perakendecilere yeni ve farklı ürün, fiyat ya da alternatif kampanyalar için yol gösteriyor. Isı Haritası özelliği sayesinde ziyaret yoğunluğu olan reyonları/kategorileri de tespit ederek, perakendecilerin mağaza performansını artırmak için kullanabilecekleri yol haritalarının hazırlanmasında en büyük yardımcı rolünü üstleniyor. Mağazadaki satış personelinin performansının ölçülmesini sağlıyor” diye konuştu.

Pos-kasa entegrasyonuyla hatalı işleme son!

POS sistemiyle entegre çalışan kasa kameraları, usulsüz ya da hatalı işlem durumunda ilgili anların görüntülerini kaydederek ilgilileri harekete geçiriyor. Bu görüntülere daha sonra ulaşılmak istendiğinde operasyon süreçlerini etkilemeden olabilecek en hızlı şekilde erişilebiliyor. Kasadan geçen ürün ile ona ait video görüntülerini eşleştiren çözüm, belirtilen tarih aralığı ya da ürüne ait tüm işlemlerin görüntüsünü izleme olanağı sunuyor. Böylece usulsüz veya hatalı işlemler tespit edilebiliyor, iade ya da iptal işlemleri kontrol altında tutulabiliyor.