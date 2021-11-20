Pentagon, Yeni Bulut Sözleşmeleri İçin Amazon, Google, Microsoft ve Oracle’dan Teklif İstedi

ABD Genel Hizmetler İdaresi cuma günü yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı’nın bulut sözleşmeleri için Amazon, Google, Microsoft ve Oracle’dan teklif istediğini söyledi.

Erişim, Pentagon’un Microsoft’un kazandığı ve Amazon’un itiraz ettiği oldukça tartışmalı 10 milyar dolarlık bir sözleşmeyi bir kenara bırakmasından sonra geldi. Yeni sözleşmelerin değeri bilinmiyor, ancak Savunma Bakanlığı, milyarlarca dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Joint Warfighting Cloud Capability veya JWCC olarak bilinen yeni çaba, en iyi küresel bulut altyapı sağlayıcıları Amazon ve Microsoft’u destekleyecek gibi görünse de, iki küçük kuruluşa daha fazla güvenilirlik sağlayabilir.

GSA, duyurusunda “Hükümet, biri Amazon Web Services, Inc.’e (AWS) ve diğeri Microsoft Corporation’a (Microsoft) olmak üzere iki IDIQ sözleşmesi vermeyi öngörüyor, ancak DOD’ın gereksinimlerini karşılama yeteneğini gösteren tüm Bulut Hizmeti Sağlayıcılarına (CSP’ler) ödül vermeyi planlıyor” dedi.

GSA, yalnızca iki ABD bulut altyapısı sağlayıcısının, Amazon ve Microsoft’un, geleneksel veri merkezlerinin dışında çalışabilen ve tüm veri sınıflandırma düzeylerini destekleyebilen “taktiksel uç cihazları” içeren Pentagon’un tüm gereksinimlerine uyabildiğini söyledi.

Amazon ve Microsoft, tek bir Ortak Kurumsal Savunma Altyapısı veya JEDI sözleşmesinin finalistleriydi. Bu sözleşme tek bir sağlayıcı için yapılmıştı ve 10 yılda 10 milyar dolara kadar çıkması bekleniyordu. Microsoft 2019’da kazandı, Amazon protesto etti ve Pentagon temmuz ayında sözleşmeyi iptal etti.

Şu anda Amazon’un CEO’su ve daha önce AWS’in başkanı olan Andy Jassy, ​​sözleşmenin verilmesinde siyasi müdahale olduğunu savundu. Eski Savunma Bakanı James Mattis’in söz yazarı olan Guy Snodgrass, eski başkan Donald Trump’ın Mattis’i aradığını ve JEDI’a teklif verme şansını “Amazon’u mahvettiğini” söylediğini iddia etti. Ancak Pentagon’un genel müfettişi, sözleşmenin Beyaz Saray’dan etkilenmediğini belirledi.

JWCC, JEDI’dan farklıdır çünkü Pentagon’un birden çok bulut sağlayıcısına güvenmesine izin verir.

Pentagon, IDIQ sözleşmelerinin her birinin üç yıllık bir temel süreye ve iki yıllık opsiyon süresine sahip olmasını bekliyor.

Oracle sözcüsü Deborah Hellinger, “Oracle, Joint Warfighter Bulut Yeteneği RFP’sine dâhil olmaktan çok memnun” dedi. “DOD’ın Warfighter misyonunu desteklemek için kurumsal bulut uygulamalarında ve bulut altyapısında en yüksek düzeyde güvenlik, performans ve değer sunmaya kararlıyız.”

Google sözcüsü Ben Jose, Pentagon’un dünyanın en büyük işvereni olduğunu belirterek, şirketin askeri sözleşme için bir teklif sürdürmeyi planladığını söyleyen geçen haftaki bir blog gönderisine işaret etti. Pazartesi günü, çalışanların Google’ın JEDI sözleşmesine teklif verme planlarını protesto etmesinin ardından, yöneticilerin sözleşme ve önceden belirlenmiş yapay zeka ilkeleri konusundaki artan çalışan endişesini incelikle ele almaya çalıştıkları bildirildi.

Bir AWS sözcüsü bir e-postada “Ülkemizin ordusunu destekleme ve savaşçılarımızın ve savunma ortaklarımızın en iyi teknolojiye, en iyi değere erişmesini sağlama taahhüdümüz her zamankinden daha güçlü” dedi. “Savunma Bakanlığı’nın modernizasyon çabalarını desteklemeye devam etmeyi ve kritik görevlerini yerine getirmeye yardımcı olacak çözümler üretmeyi dört gözle bekliyoruz.”

Microsoft yorum yapmaktan kaçındı.