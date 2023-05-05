Bugün markaların ürünlerini, hizmetlerini tanıttıkları ve satışını yaptıkları yerlerin başında sosyal medya geliyor. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, VK, Snapchat ve diğer sosyal medya mecraları 4.5 milyar kullanıcı barajını aşmanın yanında gezegenin en büyük pazar yeri konumunda. Beğendiğiniz bir ürünün üzerindeki linke tıklayarak pazar yerine ulaşıp, alışverişinizi tamamlamanız bir iki küçük harekete bakıyor. Bunun yanında Amazon başta olmak üzere Alibaba, eBay, Flipkart, JingDong gibi uluslararası Hepsiburada, Trendyol, N11.com, Çiçeksepeti ve Morhipo gibi yerli birçok pazar yeri bulunuyor. Hem e-ihracat yapmak isteyenler hem de e-ticarette başarı kazanmayı planlayan markalar başta marketing harcamaları olmak üzere pazar yeri başarılarını artırmak için büyük bütçeler, zaman ve insan kaynağı harcıyor. Peki, bir pazar yerini yönetmenin altın kural dizisi nedir? Markalar hangi noktalara dikkat ederse pazar yerleri için önemli bir başarı sağlayabilir. 120’yi aşkın ülkede Influencer, sosyal medya ve affiliate marketing’in dışında markaların pazar yeri yönetimini de üstlenerek bu alanda çok önemli bir tecrübeye kavuşan Digital Exchange’in uzman ekibi, markalara pazar yerleri konusunda servet değerinde önerilerde bulundu.

Pazar Yerine Çağrı İçin Doğru Marketing

Dünya her geçen gün daha da dijitalleşirken, tüm alışveriş alışkanlıkları da buna göre değişiyor. Artık market alışverişinden bahçe mobilyasına, ev boyasından tatil çadırına kadar aklınıza gelebilecek her türlü ürünü internetten satın alıyoruz. Pazar yerlerinden alışveriş yapma alışkanlığının toplam tüketicinin yüzde 86’sı tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan Digital Exchange Pazar Yeri Yönetim Ekibi, markaların işe ilk olarak marketing ile başlaması gerektiğini söyledi. Pazar yerlerindeki alışveriş alışkanlığının yüksekliği kadar rekabetin de oldukça fazla olduğunu belirten Digital Exchange Pazar Yeri Yönetim Ekibi, şu bilgileri verdi, “Pazar yeri yönetimi bir bütünlük arz eder. İş marketing yapmakla başlar. Marketing’i firmanın ismini duyurmak, itibarını artırmak, bilinirliğini katlamak, ürünü tanıtmak amacıyla yapabilirsiniz. Birden fazla amaçla tek kampanya da düzenlenebilir. Ama genellikle markalar harcadıkları tanıtım bütçesinin satışa dönüşmesini ister. Tüketiciyi pazar yerine çağıracak kampanyalara imza atılır. Bu demek oluyor ki marketing yaparken amaç eğer ürünü satmak ise o zaman pazar yerine davetin açık ve anlaşılır şekilde olduğu, bunun hiçbir teknik arıza, sorun yaşanmadan kolayca deneyimlenebildiği bir marketing faaliyeti seçilmelidir. O nedenle de pazarlama için şirket içi profesyonellerle değil pazarlama konusunda uzman ekiplerle çalışılmalıdır.”

Influencer’ı Belirle, Kampanyanı Düzenle

Bu pazarlama faaliyetine dair ipuçlarını paylaşan Digital Exchange ekibi şu listeyi verdi:

Hedef kitle belirlenmeli.

Hedef kitleye uygun Influencer seçilmeli.

Influencer ile bütçe çalışması doğru yapılmalı. En ideal olanı ürünün satışından belli bir pay verilmesine dönük performansa dayalı ödeme çalışması gerçekleştirilmeli.

Ürünün hizmetin satıldığı pazar yeri yine bu ürün ve hizmete uygun şekilde belirlenmeli. Sosyal medya mecralarının tümü aynı ürün için geçerli olmayabilir, o nedenle markalar gençlerin daha çok TikTok ve Instagram’da, orta yaş ve üzerinin Facebook ile YouTube’da olduğunu bilmeli. Kampanya saatlerini de hedef kitlenin sisteme girişinin yoğun olduğu zamanlarda seçmeli.

Pazar yerindeki alışveriş deneyimine ilişkin marketing faaliyeti yapılmalı böylece satıştan, ürünün kullanımına ve gerekirse iadeye kadar tüm aşamalar tüketiciyle paylaşılmalı.

Ürünü Net ve En İyi Şekilde Anlatan Kazanır

Marketing aşamasından sonra pazar yerine çekilen tüketiciyle ilgili birçok adımın atılması gerektiğini bildiren Digital Exchange Pazar Yeri Yönetim Ekibi, şöyle konuştu: “Tüketiciyi marketing faaliyetiyle pazar yerine çeken markaların ödev listeleri hayli kabarıktır. Çünkü pazar yerinde bugün internet alışverişinin ilk ortaya çıktığı 2000’li yılların başındaki tüketici kitlesi değil bilinçli bir topluluk bulunuyor. Öncelikle sizin markanızdan alışveriş yapma kararını verirken mutlaka 2 adet ürün videosu izliyor, birkaç Influencer’ın kampanyasını takip ediyor ve son olarak pazaryerine ulaşıyor. Bu nedenle de markalar pazar yerlerinde ürünlerinin;

Net ve kısa ifadelerle ürün açıklamasını yazmalı.

Profesyoneller tarafından gerçekleştirilmiş fotoğraflarını ve videolarını yayınlamalı.

Ürünün özelliklerine ilişkin dünya standartlarındaki tüm unsurları sıralamalı.

Bunları bir kullanım kılavuzu hazırlar gibi her aşamada görseller ile desteklemeli.

Bu aşamaların her biri profesyonel bir ekip çalışmasını zorunlu kılar. Ürünün açıklamasının yazılması için mutlaka marketing eğitimi ve bilgisi olan bir metin yazarı ile çalışılmalıdır.

Ürün video ve görselleri oluşturulurken görünürlüğü ön plana almanın dışında ürüne ilişkin doğru bilgiyi sağlayacak, hatta rafta tüketicinin inceleme süreçlerini birebir yaşatacak netlik ve objektiflikte çalışmalar yapılmalıdır. Pazaryerindeki ürünün muadilleri ve benzerleriyle birbirinden ayrılan yönleri hem yazı hem de görüntü kullanılarak profesyonelce belirtilmelidir.”

Yorumları Yönetmeyi Unutmayın

Pazar yerinde yorum yönetimin ayrı bir profesyonel çaba gerektirdiğini belirten Digital Exchange ekibi, “Yorumlar ürünün ve satıcının adeta kaderini belirleyen, doğrudan tüketici deneyimine dayanan öznel görüşlerden oluşur. Burada olumlu ve olumsuz yorumlar bir arada bulunur. Müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmanın yollarından biri de yorumlardaki şikayet, dilek ve önerileri en hızlı şekilde yanıtlama, tüketiciye özel olduğunu hissettirmektir. Bu yapıldığı takdirde, Pazar yeri yönetiminde önemli bir aşama daha kat edilmiş olur” bilgisini verdi.

Lojistik de Marketing Kadar Önemlidir

Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, pazar yeri yönetiminde marketing, ürün tanıtımı ve ilanı ile birlikte işin bitmediğini hatırlatarak, “Günümüzde lojistik ve satış sonrası hizmetler de Pazar Yeri Yönetimi alanına dahil oluyor” dedi. Satılan ürünün zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırılmasını sağlayacak bir kargo ağının kurulması gerektiğini belirten Pamuk, aynı zamanda iadeler konusunda da faturalandırma işlemlerinin tam ve eksiksiz yerine getirilmesinin profesyonel bir pazar yeri yönetimi unsuru olduğunu belirtti.

Rakibini Analiz Eden Kârlı Çıkar

Online mecralarda pazar yeri açan ya da açmayı düşünen markaların e-ticaret ile e-ihracattan önemli bir pay elde etmek istediğinin altını çizen Emrah Pamuk, “Pazar yeri açma kararını verdiniz. Marketing yaptınız, pazar yerine ilişkin profesyonel tüm hazırlığınızı da gerçekleştirdiniz. Sıra geldi tüketiciyle buluşmaya. Markalar bilmeli ki mutlu tüketici deneyimi, birden fazla müşterinin sizi seçmesini sağlayacaktır. Bu nedenle rakip analizinizi iyi gerçekleştirin. Rakibinizin çok iyi kampanyası olabilir ama pazar yeri yönetimini kötü yapıyorsa, oradan gelen tüketiciyi sizin almanız gerekir. Görüldüğü üzere e-ticaret ve e-ihracata ilişkin birçok ayak bulunuyor. Bunları eksiksiz yerine getirmek de profesyonel ekiplerle mümkün. Deneyimlerimiz gösteriyor ki pazar yeri yönetimini tüm bu pazarlama unsurlarıyla uyum içinde yürüten markalar önemli gelirler elde ediyor ve kısa sürede büyüme sağlıyor. E-ticaret ve e-ihracatta başarının altın anahtarını yakalamak birkaç altın kurala uymakla mümkün. Pazar yerine doğru ürünü koyup, kendini iyi anlatan markalar milyon dolarlık ciroların kapısını bu anahtarla açıyor” dedi.