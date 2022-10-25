PayPal, şifresiz ticaret yapmak isteyen ve sayıları giderek artan tüketici kitlesine hitap ederken yeni bir güvenlik düzeyi ekleyerek şifreleri anahtarlarla değiştirmeyi planladığını duyurdu.

PayPal 24 Ekim Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında “Passkey’ler, FIDO Alliance ve World Wide Web Consortium tarafından oluşturulan ve şifreleri kriptografik anahtar çiftleriyle değiştiren yeni bir endüstri standardıdır…” dedi.

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Şirket açıklamasında passkeys’in müşterilere “kimlik avına karşı dirençli ve platformlar arasında paylaşılan passkey verisi olmayacak şekilde tasarlanmış” bir teknoloji kullanarak güvenli bir oturum açma yöntemi sunduğunu söyledi.

Passkeys ilk olarak PayPal.com’daki iPhone, iPad veya Mac kullanıcılarına sunulacak, ardından passkeys için destek ekledikçe diğer platformlara da yayılacak. Açıklamaya göre PayPal, FIDO (Fast Identity Online) İttifakı’nın kurucu üyelerinden ve müşterilerinin geniş bir kesimi için geçiş anahtarları sunan ilk finansal hizmet sağlayıcılarından biri olacak.

Açıklamada, bu teknolojinin “web üzerindeki en büyük güvenlik sorunlarından biri olan şifre doğrulamasının zayıflığını” giderdiği belirtildi. Ayrıca, müşterilerin bir şifre hatırlaması gerekmeyeceği için daha sorunsuz ödeme yapılmasına da olanak tanıyor.

Kaynak: PayPal