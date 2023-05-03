Android tabanlı cihazların ek bir teknolojiye ihtiyaç duyulmaksızın fiziksel POS cihazlarının özellikleriyle tüm temassız ödeme özelliğine sahip kartlardan ödeme almasını sağlayan PayPOS çözümünü konu alan reklam kampanyası “POS Makinelerine Veda, PayPOS’a Merhaba!” ismini taşıyor.

Kampanyada PayPOS’un her ölçekten işletme için yarattığı avantajların altı çiziliyor. Tüm POS makinelerini tek bir cihaza toplayan PayPOS ile müşteriler diledikleri bankanın kartıyla saniyeler içinde temassız ve güvenli ödeme yaparken işletmeler de POS makinesi maliyetinden kurtuluyor.