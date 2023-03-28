Son birkaç yılda özellikle pandemiyle birlikte tırmanışa geçen hammadde fiyatlarıyla üretim

maliyetleri tarihi bir artış yaşadı. Artan tüketici talebine yanıt vermek için yüksek maliyetlerle

daha fazla üretim yapmak zorunda kalan şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı da adeta

katlandı. Finansmana ulaşmanın da zorlaştığı içinde bulunduğumuz yüksek enflasyonist

dönemde şirketler, daha kolay ve verimli tahsilat yönetimine kritik önem veriyor.



Ödeme ve tahsilatı hızlandırıyor

Ödeme sistemleri sektöründe Türkiye’nin öncü kuruluşu Paynet de sunduğu birçok çözümle

şirketlerin işletme sermayelerini daha etkin şekilde kullanmalarını destekliyor. Paynet’in Bayi

Ağım çözümüyle, özellikle bayi ve alt bayiye sahip şirketlerin tahsilatlarını hızlı ve verimli

şekilde gerçekleşiyor. Bayilerde yapılan ödemelerde tüm paydaşların payı Paynet Bayi Ağım

çözümüyle otomatik olarak ilgili hesaplara geçiyor. Böylece ekstra hesaplama yapılmasına

gerek kalmıyor ve zaman kaybı olmaksızın herkesin kârı otomatikman paylaştırılmış oluyor.

Bu sayede firmalar nakit akşını daha kolay düzenleyebiliyor ve vadelerini minimuma indirme

imkanı sağlıyor.

Finansal işlemler tek ekrandan yönetiliyor

Paynet’in PayPortal çözümü de üye iş yerlerinin finansal işlemlerini tek bir ekrandan hızlı ve

verimli şekilde yönetmesini sağlıyor. Paynet üyeleri, ekstra bir ücret ödemeden, PayPortal

üzerinden, tüm ödeme yöntemlerini (tedarikçi ödemesi, paykredi, paylink, açık bankacılık,

sanal pos,vs) kullanabiliyor. Şirketler bu platform aracılığıyla finansal raporları, nakit akışları,

vadesi gelmiş ödemeleri ve müşteri tahsilatları gibi işlemleri görüntüleyebiliyor.

Nakit akışı anlık izleniyor

Paynet Açık Bankacılık hizmeti de işletmelerin farklı bankalardaki tüm hesaplarını tek

ekrandan yönetmesine imkan tanıyor. Şirketler, farklı bankalarda bulunan hesap

hareketlerini bu hizmetle tek bir platfom üzerinden takip edip raporlayabiliyor. Böylelikle,

nakit akışını anlık olarak izliyor, ödeme ve tahsilat takibini de tek tuşla yapıyorlar.

18 aya kadar vade imkanı sunuyor

Tüm ticari kartlardan ödeme yapabilme ve 18 taksite kadar vade imkanı sunan, Paynet’in

yeni çözümü “Tedarikçi Ödemeleri” ile işletmeler, tedarikçilerine taksitle ödeme yapıyor,

çek-senet döngüsünden kurtuluyor.

Finansal sağlığı korumanın formülü



Maliyetler her geçen gün artarken şirketlerin de işletme sermayelerini etkin kullanmak için

tahsilat ve nakit akışına hiç olmadıkları kadar önem verdiklerini belirten Paynet Satış

Direktörü Deniz Şensabah, bu dönemde çözümleriyle şirketlerin yanında olduklarını söylüyor.

Şensabah, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Sadece ülkemizde değil tüm dünyada pandemi

etkisiyle enflasyonist bir döneme girdik. Enflasyonist dönemlerde şirketlerin kârlı bir

operasyon yürütmelerinin, finansal sağlıklarını korumalarının formülü nakit akışı dengesini

sağlamak. Biz de çözümlerimizle şirketlerin nakit akışlarını yönetmelerini destekliyor,

tahsilatlarını hızlı ve sorunsuz şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.”