Yüz yüze ödeme alma çözümü PayPOS’la işletmelerin hızlı, güvenli ve düşük maliyetli bir şekilde anında ve her yerde temassız ödeme almalarını sağlayan Paynet, ödemeler dünyasında ve Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor. SoftPOS altyapısıyla çalışan PayPOS çözümünü kullanan üye iş yerleri artık müşterilerinden taksitle ödeme alma imkanına kavuşuyor.

PayPOS ile işletmelere zaman ve mekan bağımsız ödeme alma özgürlüğü sunduklarını ifade eden Paynet Ürün, İş Geliştirme ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kocatürk, “Bu özgürlüğü taksit imkanıyla daha da genişletiyoruz. PayPOS çözümünü kullanan üye işyerlerimiz saniyeler içinde istedikleri yerden temassız ve hızlı ödeme almanın yanı sıra artık müşterilerine taksit imkanı da sunabilecekler. Bu şekilde satışlarını artırma fırsatı da elde etmiş olacaklar. Paynet olarak nakitsiz topluma doğru hızla ilerlerken bu hedefin en büyük destekçisi olmaya devam ediyoruz. Ödemeler pazarında çok kanallı yaklaşımı destekleyen yeni çözümlerimiz, yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle hızlı büyümemizi sürdürüyoruz” dedi.

Şu anda Türkiye’nin en çok kullanılan üç kart markasıyla taksitli işlem yapılabiliyor. İlerleyen dönemde yeni iş birlikleriyle taksitli işlem yapılabilen kart markası sayısı artırılacak ve müşterilere yeni seçenekler sunulacak.

İşletmeler, PayPOS ile, cep telefonu, tablet, kiosk veya el terminali gibi tüm Android cihazlar üzerinden NFC/temassız özelliğini kullanarak ödeme alabiliyor ve müşterilerine taksit imkanı sağlayabiliyor. Tüketiciler temassız ödeme limitinin üzerindeki işlemleri de PayPOS’la gerçekleştirebiliyor. Bu işlemlerinde şifre girerek güvenli ödeme yapabiliyorlar. Pratik, kolay, güvenli olma avantajıyla ön plana çıkan bu teknolojik çözüm sayesinde, Paynet üye iş yerleri tüm NFC özellikli Android cihazlarına PayPOS uygulamasını anında ücretsiz indirerek, herhangi bir kurulum gerektirmeden ödeme işlemlerinde kullanabiliyor.

Yatırım ve bakım maliyeti gerektirmiyor

Fiziki POS işlemleriyle aynı güvenlik seviyesine sahip olan çözüm, her mağaza ve kasa için ayrı fiziki POS satın alımı, bulundurma bedeli, servis, bakım gibi yatırımlara ihtiyaç duymuyor. Her ölçekten işletme bu özgürlükle birlikte maliyet açısından da önemli bir avantaj elde ediyor. Ayrıca işletmeler PayPOS’u diledikleri satış, sipariş, CRM veya ERP uygulamasına entegre edebiliyor, bu entegrasyon için bir ücret talep edilmiyor. İşletmeler istedikleri takdirde hazır entegrasyonlu Paynet mobil uygulaması ile hemen ödeme almaya da başlayabiliyorlar.

İşyeri ve müşteri memnuniyetini artırıyor

PayPOS’un kullanıcı dostu ara yüzü hem üye iş yerleri hem de son kullanıcılar ödeme sürecinde hızlı ve kolay bir deneyim yaşıyor. Paynet’in kendi mobil uygulamasının yanı sıra farklı şirketlerin mobil uygulamalarıyla da entegre olabilen PayPOS, özellikle mobil uygulama çözümü kullanan ve sahada temassız ödeme almak isteyen şirketler için büyük avantaj sunuyor. PayPOS ile yapılan tahsilatlar sipariş, stok veya muhasebe programlarına entegre edilebiliyor. Böylece yapılan satışların gerekli programlarda otomatik kaydı gerçekleşiyor, satış ve tahsilat takibi kolaylaşıyor, operasyonel yük ve insan hatası tamamen ortadan kalkıyor. Bu şekilde PayPOS, işletmelerin ödeme süreçlerini daha verimli ve etkin şekilde yönetmelerine olanak tanıyor.