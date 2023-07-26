Bandai Namco tarafından geliştirilen Park Beyond, tema parkı simülasyonu türüne ilgi çekici ve yenilikçi bir bakış açısı sunuyor. Park Beyond’un en dikkat çekici özelliği, kendine has ve sıra dışı tema parkı sürüşleri oluşturma yeteneğidir. Bu roller coaster’lar, yaratıcı özgürlüğü teşvik ediyor ve aynı zamanda parkınıza özgün bir karakter ve çekicilik katmada yardımcı oluyor.

İçindekiler Park Beyond incelemesi

Park Beyond incelemesi

Simülasyon tipindeki oyunlar, inşa edilme mekanizmasıyla can bulur veya son bulur. Park Beyond bu alanda son derece etkileyici. Tamamen boş bir araziden başlayarak kendi parkınızı yaratmak büyük bir zevk: yürüyüş yolları, standart atraksiyonlar, hız trenleri ve dükkanlar oluşturmak, sade etkili bir arayüz ve kolay kullanımlı kontroller sayesinde oldukça basit.

Büyük açılışınızı takiben, parkınızı geliştirmek ve büyütmek için kolay anlaşılır ve uygulaması keyifli olan doğrusal ve adım adım bir süreç bulunuyor. Parkın kapasitesi ve gelir potansiyeli başlangıçta kısıtlıdır. Ziyaretçileri ilk etapta çekmek için sadece birkaç atraksiyon inşa edilebilir. Ziyaretçilerin eğlence seviyesi ve parkın temizliği Park Appeal’i yükseltir. Yeterli çekicilik elde edin ve parkınız sıralamada yükselir, kapasitesi genişler ve ek atraksiyonlar ve mağazaların kilidi açılır.

Hangi geliştirmeleri seçeceğinize dair stratejik bir karar verme süreci mevcut. Basit ihtiyaçları karşılayacak dükkanların kilidini açabilir ve temel atraksiyon seçeneklerini genişletebilirsiniz. Veya daha stratejik bir yaklaşım tercih edebilir, belirli bir demografik kitleye yönelik seçeneklerin kilidini açabilir ya da geniş bir müşteri tabanı oluşturmayı hedefleyerek karlılık yerine eğlenceyi öne çıkaran atraksiyonlara yönelebilirsiniz. Hangi seçeneği tercih edeceğime dair çelişkili anlar, iç karışıklıkları zorlu ve cazip kılıyor.

Park Beyond’un diğer park simülasyonlarından ayrıldığı nokta, “impossification” yani “imkansızlaştırma” fantezi konseptidir. Ziyaretçilerinizin şaşkınlığı arttıkça, bir sihirli kalem çıkarıp atraksiyonları veya çalışanları güçlendirebilme yeteneği elde edersiniz. Birdenbire, Shining Pendulum, insan dolu bir çırpıcıya dönüşür veya Ateş Halkası, üst kısmını kaybeder ve bir döner platformda jonglör gibi dönerken binicileri bir taraftan diğerine fırlatır. Bir Roald Dahl kitabında bulabileceğiniz türden bir hayal gücüyle, komik ve eğlenceli. İlk defa bir temizlik personelini güçlendirdiğimde kendimi tutamayıp gülümsedim, çünkü o çöp kutularını tam bir alev makinesiyle temizlemeye başladı.

Park Beyond, ilgi çekici atraksiyonları, basit ve engajmanlı bir geliştirme sistemi ve tuhaf bir hayal gücü hissi ile parlıyor. Ancak, bakımsız bir hız treni gibi, işlerin feci sonuçlarla çökeceği belirsiz bir tehdit var. Bu parkta birkaç gün geçtikten sonra mide bulandırıcı hissi, işlerin kontrolden çıkmaya eğilimli olmasıdır.

Bir oyunun bu türü, yapılandırma mekanikleri üzerinde yükselir veya düşer ve Park Beyond bu konuda oldukça istikrarlıdır. Sıfırdan bir park oluşturup geliştirmek oldukça keyiflidir: yollar, düz gezintiler, hız trenleri ve mağazalar inşa etmek, öncelikle basit bir arayüz ve kontrol sistemi ile basitleştirilmiştir.

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Parkınızı açtıktan sonra, parkınızı yükseltmek ve genişletmek için adım adım, eğlenceli ve kolay anlaşılır bir süreç var. Parkın kapasitesi ve gelir potansiyeli başlangıçta sınırlıdır. Başlangıçta sadece birkaç yolculuk oluşturulabilir müşterileri çekmek için. Ziyaretçilerin ne kadar eğlendiği ve parkın ne kadar temiz olduğu Park Appeal’i yükseltir. Yeterli çekiciliği kazanın ve parkınız sıralamalarda yükselir, kapasitesi artar ve ek gezintiler ve mağazalar kilidi açılıyor.

Bu, hangi yükseltmeleri seçmek için ilgi çekici bir stratejik seçim sunar. Temel ihtiyaçları karşılamak için dükkanların kilidini açabilir ve daha temel sürüş seçenekleri ekleyebilirsiniz, örneğin yiyecek ve içecek. Daha stratejik olabilirsiniz ve belirli bir demografik gruba (örneğin, yetişkinlere) hitap eden seçeneklerin kilidini açabilirsiniz, veya hızla geniş bir müşteri tabanı oluşturabileceğiniz ve daha sonra onlardan kar elde edebileceğiniz yolculuklar için kar yerine eğlenceye öncelik verebilirsiniz. Seçim yapmak için farklı seçenekler arasında gidip geldiğim anlar, acı verici ve büyüleyici şekillerde parçalandı.

Park Beyond ve diğer park simülasyonları arasındaki ana farklılaştırıcı, “impossification” fantastik konseptidir. Ziyaretçilerinizin hayreti birikirken, bir sihirli kalemi çıkarma ve gezintileri veya çalışanları güçlendirme yeteneği kazanırsınız. Birdenbire, Parıldayan Sarkaç, insan dolu bir döndürme cihazının rengarenk bir fırlatıcısına dönüşür veya Ateş Halkası, çemberin üst kısmını kaybeder ve bir döner plaka üzerinde jonglör gibi hareket ederken binicileri bir taraftan diğerine fırlatır. Bu, Roald Dahl kitabından çıkmış gibi tuhaf bir hayal gücü ile doludur, neşeli ve şaşırtıcı. İlk defa bir kapıcıyı impossify ettiğimde, kendimi gülümserken buldum, çünkü yakındaki çöp kutularını tam bir alev makinesi ile yakmaya başladı.

Park Beyond, tema parkı simülasyonlarına yepyeni bir bakış açısı getirir, ancak genel deneyimi engelleyen bir dizi sorunla karşılaşır. Örneğin, sürüşlerin benzersiz özellikleri, parkınızı dikkat çekici ve eşsiz kılar, ancak aynı zamanda bakım maliyetlerinin artmasına yol açar. Bir diğer sorun, müşteri çekiciliğinin belirsizliğidir. Bilet fiyatlarındaki en küçük bir değişiklik bile, bir sürüşün popülerliğinde ani ve tahmin edilemez bir düşüşe neden olabilir. Bununla birlikte, roller coaster inşaatı, deneyimli simülasyon oyuncuları için tutarlı ve tatmin edici bir deneyim sağlar. Ancak, daha sofistike sürüşlerin oluşturulması, özellikle yaratıcılığınızı sınırlayan ve sürüşün işleyişini engelleyen sorunlarla karşılaşabilir.

Parkınızı düzenli ve çalışır durumda tutmak için personel işe almanız gerekiyor, ama onların performansları çoğu zaman hayal kırıklığı yaratıyor. Personel, önemli görevleri görmezden gelip, önemsiz işlere odaklanma eğiliminde olabilir. Dahası, park ziyaretçileri zaman zaman duraklarlar, ne yapıp edip temel ihtiyaçlarını karşılamaları veya sürüşlere para harcamaları gerekir. Bu durumu düzeltmek genellikle bir aracı kapatıp yeniden açmayı veya parkın belirli bölümlerini silmeyi gerektirir, ancak bazı durumlarda, görevi tamamen yeniden başlatmanız gerekebilir.

Yazılım hataları, genellikle parkınızın işleyişini bozar ve bu durum, parkınızın değerlendirilmesi ve yönetilmesi için aşırı çaba gerektirir. Bu, oyunun keyifli bir deneyim olmaktan çıkıp, sinir bozucu ve yıpratıcı bir sürece dönüşmesine yol açabilir.

Ancak, hatalara rağmen, Park Beyond’un sandbox modu oldukça eğlenceli ve ödüllendirici olabilir. Bu mod, yaratıcı özgürlüğe ve çeşitli park tasarımlarına odaklanır. Hem büyük ölçekli projeleri hem de daha küçük, kişiselleştirilmiş tasarımları deneme fırsatı sunar.

Sonuç olarak, Park Beyond, tema parkı simülasyonlarına yeni ve yenilikçi bir yaklaşım sunar, ancak bu potansiyel, özellikle oyunun son aşamalarında ortaya çıkan bir dizi teknik ve tasarım sorunu tarafından gölgelenir.