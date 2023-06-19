F1 tutkunları yeni Formula 1 oyunundan büyük umutlar besliyor, ancak tüm bu beklentileri karşılayabilecek mi? F1 23, EA’nın uzun vadeli vizyonu ile yıllardır Codemasters’in F1 oyunlarını oynayan hayranların arzuları arasında bir kesişimde yer alıyor gibi görünüyor. Formula 1, bu yıl tek atlı yarışlara rağmen bir spor olarak hala güçlü bir büyüme kaydediyor. Her şehirde bir yarış yapma isteği olduğundan, resmi video oyununun popülaritesi de artıyor gibi görünüyor. Ancak, bu artan ilgiyle birlikte ekstra baskı da geliyor. F1 23, yarış heyecanını sağlayabilecek mi? Tam fiyatı haklı çıkaracak kadar yenilik sunuyor mu? F1 23’ü incelememizde öğrenelim.

F1 23 İncelemesi – Max Max Max Super Max!

Oyundaki yeni kontrol ve fizik değişiklikleri gerçekten etkileyici. Arabalar daha çevik hissettiriyor ve gaz kelebeği özellikle daha gerçekçi, dönüşlerde kayma olasılığını azaltıyor. Tabii ki, hala fazla hırslı davranarak arabanın kontrolünü kaybedebilirsiniz, ancak artık gerçek dünya sürücülerinin vites seçimlerini taklit etmek zorunda kalmayacaksınız. Sonuç olarak, F1 Esports üst düzeyindeki stil ve çizgilerde bazı değişiklikler görebiliriz. Bu, sıradan oyuncular için fren ve gaz kelebeği dengesini yeniden öğrenmekle ilgili olacak.

Genel olarak, oyun, F1 22’de hayal kırıklığına uğramış oyuncular için büyük bir canlandırıcı sunuyor. F1 World’de kendi arabanızı alıyorsunuz, ancak bu “My Team” gibi değil. Daha çok Ultimate Team’e benziyor. Arabanız için dört yükseltme yuvası bulunuyor ve arka kanat gibi parçalar ekleyerek yer basma kuvvetini veya motor gücünü artırma şansı sunuyor. Ayrıca, takımınız için yarışlarda daha stratejik olmanızı sağlayacak dört yuva daha mevcut.



Arabanız daha yüksek bir “puan” alır ve biriktirebileceğiniz birçok ikincil öğe bulunur. Başka bir deyişle, bunlar oyun içi para birimleridir. Nakit, içgörü, kurulum verileri ve daha fazlası gibi şeylerden oluşuyor. Zaman denemelerini tamamladığınızda veya hızlı başlangıç Grands Prix’sini bitirdiğinizde, bu para birimlerini biriktirirken, yükseltme öğelerini talep etmek için zorlukları ve etkinlikleri tamamlayabilirsiniz.

Bu para birimleri, aracınız için yükseltmeler yapmak için kullanılabilir ve pistte daha güçlü bir pozisyon elde etmenize olanak sağlıyor. Şu anda F1 World’de gerçek para ile herhangi bir şey satın alamazsınız, ancak bu modun son hedefi Formula 1 oyunları için Ultimate Team gibi görünüyor.

Para birimlerini kazanmanın bazı pasif yolları arasında belirli bir pistte 75 mil sürmek gibi hedefler bulunurken, 57 tur süren bir Singapur mücadelesi gibi daha meydan okuyucu görevler de mevcuttur. Amacınız aracınızı geliştirmek ve nadir ve efsanevi yükseltmeleri elde ederek diğer yarışçıları yenmektir. Bu, FIFA ve Madden gibi oyunlarda paket satışlarını destekleyen aynı dürtüyü taşır. F1’de de yakın gelecekte PitCoins kullanarak paket satın alabileceğiniz bir olasılık bulunuyor.

F1 World oyunu yeni bir oynanış deneyimi sunarken, Kariyer Modu ve Takımım Modu geçen yıl ve önceki yıllardaki gibi aynı deneyimi sunmaya devam ediyor. F1 23’te bu modlarda herhangi bir yenilik veya değişiklik yok.

Codemasters, geleneksel tek oyunculu modlar için sürüm öncesi tanıtım eksikliği konusunda açık bir şekilde belirtiliyor. Ancak bunun yine de hayal kırıklığı yarattığını görmek anlaşılabilir. En büyük değişiklik, artık My Team’de Will Buxton yerine Natalie Pinkham’ın tanıtım röportajını yapması oluyor.

Menülerden araştırmaya, üniforma ve kask tasarımlarınıza kadar her şey aynı kalıyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, F1 kariyer modu deneyimi iyi hatta muhteşem bir deneyim olabilir, özellikle rakipleriyle karşılaştırdığınızda. Ancak her yıl anlamlı bir değişiklik eksikliği bir tekdüzelik yaratıyor.

Kariyer modu oyuncusuysanız, F1 22’den F1 23’e geçmenin tek sebebi birkaç yeni pist, sürücü ve yol tutuşudur. Bu özellikler için 70 sterlin değerinde mi? Birçok insan için bu değerli bir yatırım olmayabilir.

F1 23’ün taraftarlara sunduğu büyük yeniliklerden biri de Braking Point’in geri dönüşüdür. Aiden Jackson ve Devon Butler, yeni takım Konnersport Racing’de takım arkadaşıdır. Drive To Survive belgeseline yoğun bir şekilde dayanan bazı sunumlar ve kesme sahneleriyle, oyun kesinlikle hoş bir katkı sağlar. F1 2021’de tanıdığımız karakter kadrosuyla aynı keyifli ritmi yakalamak kolay.

Hikaye, karakterler ve drama F1 2021’e kıyasla bir adım ötede. Jackson ve Butler’ın tanıdık ritimlerine geri dönmek kolay. Ancak yeni karakterler olan Takım Müdürü Andreo Konner ve Butler Group CEO’su Davidoff Butler harika eklemeler oluyor diyebiliriz. Kim bilir belki ilerde Serhan Acar’ı da oyunda görürüz…

Hikayeyi sizin için bozmamak adına detaylara girmeyeceğiz, ancak birçok sürpriz ve dönüş bulunuyor ve bir kez daha hikaye içinde birden fazla bakış açısı sunuluyor. Fren Noktası, kendine özgü bir yönde izole edilmiştir. Bu karakterleri tanırız, ancak oyunun geri kalanında onlar gibi veya onlarla yarışamayız.

F1 2019’da heyecan verici kılan şey, kariyer modunda Butler ve Lukas Weber ile rekabet etmekti. F1 23’te Takımım simgelerini kullanabilirsiniz, ancak Fren Noktası karakterleri Williams veya McLaren gibi bir ekip içinde ortaya çıkmayacak. Konnersport’u kariyer modunuzun ızgarasına ekleyemez ve Jackson ve Butler ile mücadele edemezsiniz.

Bu gerçekten hayal kırıklığına yol açan bir durumdur. Codemasters, ilgi çekici ve iyi uygulanmış bir hikaye modu oluşturma çabasına girdi, ancak daha sonra sınırlı seçeneklerle sınırlı bir şekilde sunuldu. Konnersport üniformasıyla çalışabilir ve Ekibim ve F1 Dünyası hakkında bilgi edinebilirsiniz, ancak bu kadarıyla yetinmek zorunda kalırsınız.

F1 23, EA ve Codemasters’ın beklediğimiz her şeyi sunuyor. Zorluk ayarları hala biraz hayal kırıklığı yaratsa da, Braking Point eğlenceli ve keyifli bir eklemeyi beraberinde getiriyor. Tüm yeni özelliklerden yoksun olmalarına rağmen, tek oyunculu modlar hala aynı Formula 1 heyecanını sunuyor ve en iyi kariyer modu deneyimini sağlıyor. Yeni yol tutuşu, oyuncuların uyum sağlaması için yeni zorluklar sunarken arabaların sürüşünü daha keyifli hale getirirken, yeni grafikler F1 22’den farklı bir estetik sunar ve oyunun görsel kalitesini artırıyor.

Oyunda EA etkisini hissettirmeye başlıyor. F1 World, oyunun keyifli bir eklemesi gibi görünse de, mikro işlemler ve paketlerin köşede beklediği bir gerçeklik var. Eğer Ar-Ge seçimlerini gözden geçirmek ve kariyer modunda hata yapma konusunda endişelenmek yerine sadece yarışmak istiyorsanız, zorluklar ve senaryolar oyunu harika yapıyor. F1 tutkunuysanız ve F1 22’ye göre yükseltme bekliyorsanız F1 23’e mutlaka şans vermelisiniz.