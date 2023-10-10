Elon Musk tarafından yönetilen X platformundaki son gelişme, kullanıcıların artık doğrulanmamış hesapların gönderilerine yanıt vermesini engelleyebilme yeteneğine sahip olması oluyor. Kısaca parası olmayan tweet’lere yanıt veremeyecek diyebiliriz.

Bu değişiklik, Musk’un yaklaşık 11 ay önce Twitter Blue adlı ücretli doğrulama hizmetini başlattıktan sonra geldi. Mavi onay işareti, aylık 177 TL karşılığında bu hizmete katılmak isteyenlere sunuluyor. Bu aynı zamanda hizmet için ödeme yapmayan kullanıcıların (doğrulanmış hesaplar istisna) yanlış bilgileri çürütme yeteneğinin daha zor hale gelebileceği anlamına gelirken, bu durum araştırmacılar tarafından artan bir sorun olarak belirtiliyor.

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Mobil cihazlarda X ekranında bulunan yeni bir gönderiye kimlerin yanıt verebileceğine dair seçenekler yer alıyor. Kullanıcılar, doğrulanmış hesaplar, takip ettikleri hesaplar veya yalnızca bahsedilen hesapların yanıtlarını listeleyen bir ekranı görebilirler.

Bu değişiklik, yanıtların sınırlanmasının tacizi, trollük yapmayı ve yanlış bilgilendirmeyi azaltabileceği iddiasını taşıyor. Özellikle hesapların ödeme, telefon numarası veya resmi kimlik bilgileri ile doğrulandığı durumlarda. Ancak, doğrulanmış etiketlere sahip botların hala varlığını sürdürmesi ve platformun mevcut durumu, bu iddiayı hızla geçersiz kılmaktadır. Ayrıca, X zaten doğrulanmış hesaplardan gelen yanıtlara öncelik verdiğinden, ücretli onay işareti sahiplerinin yanıtlarının kolayca tanımlanabileceği ileti dizilerinin kalitesini etkileyebilir. X platformunun, bu özelliği duyuran bir gönderisine “Yanıt veren Dave” adlı bir yanıt geldi ve bu durumu “kazanmak için öde modu” olarak nitelendirdi.