Panasonic’in Yeni Görüntü Sensörü ile Araçların Gece Görüşü Gelişecek

Panasonic tarafından geliştirilen yeni görüntü sensörü ile beraber özellikle sürücüsüz araçların gece görüş yetenekleri oldukça gelişecek gibi gözüküyor.

Panasonic’in yaptığı açıklamaya göre şirket elektronik olarak kontrol edilen kızılötesi duyarlılığa sahip pikseller organik CMOS sensörü içerisinde yer alıyor. Üstelik mekanik bir kızılötesi filtre kullanmadan. Bu teknoloji ile beraber artık gece görüş kameraları da daha da gelişecek. Firma bunu araçlar için kullanılabilir hale getirdiğinde oldukça büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Bugünlerde karanlıkta görebilen oldukça az sayıda araç var. Bu araçların fiyatı ise 50.000 doların üzerinde ve opsiyonel olarak sunulan gece görüş kamerası bu fiyata 2500 dolar kadar ek bir maliyet getirebiliyor. Bir çok insan bu teknolojiyi hala kullanmadı. Ancak bu gelişme ile beraber gece görüşünün araçlarda daha sık ve daha ucuza kullanılması bekleniyor. Şirket ise bu teknolojinin ne zaman yollarda gezen araçlara monte edilebilecek hale geleceğini henüz açıklamadı.