Palmer Luckey’nin Trump’a Yaptığı Yeni Bir Bağış Daha Ortaya Çıktı

Oculus’un kurucusu Palmer Luckey’nin Trump’ın yemin töreni günü kutlamaları için paravan bir şirket üzerinden 100.000 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı.

Luckey’nin daha önce Trump’ı destekleyen bir oluşuma 10.000 dolar bağış yaptığı ortaya çıkmıştı. Kendisinin Facebook’tan ayrılmasının en büyük nedeninin bu olduğu söylenmekte. Luckey eğlencesine böyle bir bağış yaptığını kendisinin liberteryen olduğunu açıklamıştı. Ancak bu bağıştan çok daha büyüğü ortaya çıktı.

Bağış için kullanılan şirketlerin isimleri Nintendo’nun klasikleşmiş video oyunu Chrono Trigger’dan geliyor. Bağış 4 Ocak tarihinde Wings of Time isimli şirketten geliyor. Luckey’nin adı yemin töreni komitesi dosyalarında yer almıyor. California kayıtları Wings of Time şirketinin sahibinin yine Chrono Trigger’da yer alan Fiendlord’s Keep isimli bir şirket olduğununu gösteriyor. Fiendlord’s Keep’in tek sahibi ise Luckey. Wings of Time’ın bulunduğu adres Long Beach olarak gözüküyor. Burası Luckey’nin Luckey Arms LLC.’de olmak üzere şirketlerinin bulunduğu adres.

Bağış Luckey’nin Trump’ı destekleyen internet oluşumuna 10.000 dolar bağış yapmasından dört ay sonra gerçekleşmiş. Palmer bu bağışın duyulmasından sonra özür dilemiş ve kendisinin hareketlerinin Oculus ve partnerlerinin görüşü olmadığını dile getirmişti.