Microsoft, Windows Insider Programını İşletmelere Açıyor

Microsoft bundan bir kaç yıl önce Windows Insider programını başlatmıştı ve o günden bugüne milyonlarca insan bu programa katıldı.

Microsoft’un bu programı başarılı olarak devam etse bile küçük bir problem vardı ve bu problem ortadan kalkıyor. Bugüne kadar Windows Insider programına katılabilmek için kişisel hesaplar ile giriş yapmak gerekiyordu. Büyük işletmelerin bilgi işlem bölümünde çalışanlar kişisel hesaplarını kullanıyordu ancak bugün Windows Insider Program for Business duyuruldu.

Artık işletmeler Azure Active Directory hesabı ile Windows Insider Program for Business programına katılabilecek. Bunun için kullanılan bilgisayarda Yönetici hesabına sahip olmak gerekiyor. Program güncellemeden önce işletim sisteminde yer alan hataları bulmaya yönelik olduğundan bu izni almak gerekiyor. Yapılan açıklamaya göre işletmeler için daha fazla araç da gelecek. Kullanıcılar ilk olarak bu yılın sonbahar aylarında gelecek olan Redstone 3’ün ön kullanımına erişebilecek.