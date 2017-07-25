Microsoft Paint, 32 Yılın Ardından Veda Etmeye Hazırlanıyor

Microsoft’un bir sonraki büyük güncellemesi olan Fall Creators ile beraber bir çok özellik gelecek ancak Microsoft Paint aramızdan ayrılacak.

Microsoft Paint hayatımıza 1985 yılında kullanıma çıkan Windows 1.0 işletim sistemi ile beraber girdi. Program bilinen ilk grafik düzenleme programlarından bir tanesi ve kısa sürede Windows’un önemli bir parçası olmuştu.

ZSoft’un PC Paintbrush adı ile hayatına başlayan Paint ilk çıktığında 1-bit monokromdu. Windows 98 sürümüne kadar ise Paint’teki bir dosyayı JPEG olarak kaydetmek imkansızdı. Nisan ayında çıkan Windows 10 Creators güncellemesi ile beraber Microsoft, Paint 3D’yi duyurdu.

Yeni Paint programında 2 boyutlu düzenlemenin yanında üç boyutlu düzenlemelerde yapılabiliyordu. Ancak bu Paint’e bir güncelleme olarak gelmedi. Ayrı bir uygulama olarak yayınlandı. Microsoft bugün yaptığı açıklama ile Outlook Express, Reader uygulaması gibi uygulamalar ile beraber Microsoft Paint’i de kaldıracağını duyurdu.