Galaxy S21 Fan Edition, tasarımıyla birlikte ortaya çıktı!

Samsung fanlarının favorisi haline gelen Galaxy S serisinin yeni Fan Edition modelinin bu yıl içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak bu cihazdan önce şirket, Galaxy S20 Fan Edition’ın Exynos 990 yonga setinden gücünü alan modelini piyasadan çekecek. Bu cihaz yerine Snapdragon 865 yonga setine sahip yeni bir Galaxy S20 FE modeli satışa çıkacak. Snapdragon 865 yonga seti nedeniyle bu cihazda 5G modem mevcut olmayacak. Bununla birlikte telefonun tasarımı Exynos 990’lı model ile aynı olacak.

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Galaxy S21 Fan Edition nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Snapdragon 865’li Galaxy S20 FE’nin ardından Galaxy S21 Fan Edition modelinin piyasaya çıkması muhtemel gözüküyor. Cihazın tasarımı, OnLeaks tarafından yayınlanan görsellerde net bir şekilde görüntülendi. Galaxy S21 Fan Edition’ın yayınlanan görüntüleri, cihazın Galaxy S21 ile aynı tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Telefonun ön tarafında 6.4 inçlik nokta delik kamera tasarımı bulunan düz AMOLED bir panel mevcut. Ekran, Full HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.

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Galaxy S21 FE, 7.9 mm kalınlığa sahip ancak kamera çıkıntısıyla birlikte 9.3 mm kalınlığa ulaşıyor. Arka tarafta, üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunmakta. Cihazın Snapdragon 888 veya Exynos 2100 yonga setinden gücünü alması muhtemel gözüküyor. Ayrıca telefonda 6/8 GB RAM seçeneği ve 25W hızlı şarj desteği bulunacaktır. Galaxy S21 Fan Edition, yaz aylarında satışa çıkacak ve büyük ihtimalle ağustos ayında raflarda yerini alacak. Firma, bu yıl piyasaya çıkmayacak olan Galaxy Note serisinin yerini bu cihaz ile doldurmayı planlıyor.

Galaxy Note FE, geçmişte mühendislik sorunları yaşayan Galaxy Note 7’nin yerine geçmişti. Bu cihazın ardından Samsung, Galaxy S20 Fan Edition modelini 2020 yılında duyurdu. Telefon, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve firma bu seriyi her yıl çıkarmayı planladığını söyledi. Şimdi ise Galaxy S21 Fan Edition ile serinin devam edeceği kesinleşmiş oldu. Galaxy S20 Fan Edition, Galaxy S serisinin en çok satan cihazlarından biri oldu. S21 Fan Edition modelinde de bunun devam edip etmeyeceğini merakla bekliyoruz.

S20 Fan Edition teknik özellikleri