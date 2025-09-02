Bu videomuzda listelelerimizi 2025 yılında alınabilecek oyun ve iş için en iyi laptop modelleriyle yeniliyoruz.
İçindekiler
Oyun ve İş İçin En İyi Laptop Tavsiyeleri (2025) | 60.000 – 80.000 TL Arası
Araştırmalarımız sonucu yaklaşık 60.000 TL ile 80.000 TL arasında fiyatla ve 16 GB bellek şartı ile listelediğimiz ürünler arasında hem harici ekran kartı bulunan oyun ve iş odaklı, hem de ultrabook dediğimiz ince profilli cihazları listeledik.
- Asus ROG Strix G16 – G614PH-RV047-Gaming
- MSI Katana 17 – B13VGK-1040XTR
- ERAZER Defender 17 P1 – MD600009
- Asus TUF Gaming F16 – FX608JPR-QT002
- Monster Tulpar T6 V3.4.4
- Game Garaj Slayer X7T-5070 – X6PR5571
- HP OMEN MAX 16 – ah0021nt (B92QXEA)
- Game Garaj Slayer R9TS2-5070 – X6DR557K0005
- Monster Tulpar T6 V3.3
- Asus ROG Strix G16 – G615JMR-S5049-Gaming
- Apple MacBook Pro – MW2U3TU/A
- MSI Prestige 14 AI+ Evo – C2VMG-012TRP301
- ASUS Zenbook S16 – UM5606KA-RK121W
- MSI Prestige A16 AI+ – A3HMG-039TR
- Apple MacBook Pro – MX2H3TU/A
- Asus Zenbook S14 OLED – UX5406SA-PZ323W
