Bu videomuzda listelelerimizi 2025 yılında alınabilecek oyun ve iş için en iyi laptop modelleriyle yeniliyoruz.

İlginizi çekebilir; 50.000 TL Altı Laptop Tavsiyeleri (2025)

Oyun ve İş İçin En İyi Laptop Tavsiyeleri (2025) | 60.000 – 80.000 TL Arası

30.000 TL Altı Laptop Tavsiyeleri: https://youtu.be/AAyx07Qxpec

50.000 TL Altı Laptop Tavsiyeleri: https://youtu.be/Y6y_VA0XA1k

Araştırmalarımız sonucu yaklaşık 60.000 TL ile 80.000 TL arasında fiyatla ve 16 GB bellek şartı ile listelediğimiz ürünler arasında hem harici ekran kartı bulunan oyun ve iş odaklı, hem de ultrabook dediğimiz ince profilli cihazları listeledik.

Oyun ve İş İçin En İyi Laptop Tavsiyeleri (2025) | 60.000 – 80.000 TL Arası

Asus ROG Strix G16 – G614PH-RV047-Gaming

MSI Katana 17 – B13VGK-1040XTR

ERAZER Defender 17 P1 – MD600009

Asus TUF Gaming F16 – FX608JPR-QT002

Monster Tulpar T6 V3.4.4

Game Garaj Slayer X7T-5070 – X6PR5571

HP OMEN MAX 16 – ah0021nt (B92QXEA)

Game Garaj Slayer R9TS2-5070 – X6DR557K0005

Monster Tulpar T6 V3.3

Asus ROG Strix G16 – G615JMR-S5049-Gaming

Apple MacBook Pro – MW2U3TU/A

MSI Prestige 14 AI+ Evo – C2VMG-012TRP301

ASUS Zenbook S16 – UM5606KA-RK121W

MSI Prestige A16 AI+ – A3HMG-039TR

Apple MacBook Pro – MX2H3TU/A

Asus Zenbook S14 OLED – UX5406SA-PZ323W

Sizler de ürünler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın!