Bu videomuzda listelelerimizi 2025 yılında alınabilecek en iyi 50.000 TL altı laptop modelleriyle yeniliyoruz.

Araştırmalarımız sonucu 50.000 TL altı fiyatla ve 16 GB bellek şartı ile listelediğimiz ürünler arasında hem harici ekran kartı bulunan oyun ve iş odaklı, hem de ultrabook dediğimiz ince profilli cihazları listeledik.

50.000 TL Altı Laptop Tavsiyeleri (2025)

Lenovo LOQ 15ARP9 – 83JC00FJTR-321

MSI Cyborg 15 – A13VF-898TR

Asus TUF Gaming A15 – FA507NUR-LP034 Zi716

Monster Abra A5 V22.1

Game Garaj Slayer X5T – X6PR5551

Erazer Defender 17 P1 – MD600007

MSI Pulse 16 AI – C1VFKG-201XTR

Monster Abra A5 V20.7

Erazer Deputy P60 – MD62624

Apple MacBook Air – MW0Y3TU/A

Asus Zenbook 14 OLED – UX3407QA-QD381W

Apple MacBook Air – MC8P4TU/A

MSI Prestige 13 AI Evo – A1MG-236TR

MSI VenturePro 17 AI – A1VEG-014XTR

Asus Vivobook S15 OLED – S5506MA-MA015W

Sizler de ürünler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümüne aktarmayı unutmayın!