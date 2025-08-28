Bu videomuzda listelelerimizi 2025 yılında alınabilecek en iyi 50.000 TL altı laptop modelleriyle yeniliyoruz.
50.000 TL Altı Laptop Tavsiyeleri (2025)
Araştırmalarımız sonucu 50.000 TL altı fiyatla ve 16 GB bellek şartı ile listelediğimiz ürünler arasında hem harici ekran kartı bulunan oyun ve iş odaklı, hem de ultrabook dediğimiz ince profilli cihazları listeledik.
- Lenovo LOQ 15ARP9 – 83JC00FJTR-321
- MSI Cyborg 15 – A13VF-898TR
- Asus TUF Gaming A15 – FA507NUR-LP034 Zi716
- Monster Abra A5 V22.1
- Game Garaj Slayer X5T – X6PR5551
- Erazer Defender 17 P1 – MD600007
- MSI Pulse 16 AI – C1VFKG-201XTR
- Monster Abra A5 V20.7
- Erazer Deputy P60 – MD62624
- Apple MacBook Air – MW0Y3TU/A
- Asus Zenbook 14 OLED – UX3407QA-QD381W
- Apple MacBook Air – MC8P4TU/A
- MSI Prestige 13 AI Evo – A1MG-236TR
- MSI VenturePro 17 AI – A1VEG-014XTR
- Asus Vivobook S15 OLED – S5506MA-MA015W
