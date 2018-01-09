Oyun İçin 4K TV Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekli? | 4K TV Serisi #3

4K televizyonlar için Aydoğan’ın hazırladığı seçim rehberimizin üçüncü videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda PlayStation 4 Pro ve Xbox One X ya da PC oyuncularına göre uygun 4K TV seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini temel olarak anlatıyoruz.
HDR10 nedir? Dolby Vision nedir? Oyun Modu nedir? Imput Lag nedir? gibi soruların cevabını bulabileceğiniz bu videomuz hakkındaki sorularınızı aşağıdaki yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.
4K TV Serimizin Tamamı; http://hwp.to/2Efg7SJ
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