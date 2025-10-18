OnePlus, Android 16 tabanlı yeni arayüzü OxygenOS 16’yı duyurdu. Şirketin bugüne kadarki en kapsamlı güncellemelerinden biri olan bu sürüm, yapay zekâ özellikleri, akıcı animasyonlar, cihazlar arası bağlantı ve daha fazla kişiselleştirme sunuyor. Yeni sürüm Kasım 2025’ten itibaren dağıtıma çıkacak. Peki OxygenOS 16 alacak cihazlar neler? OnePlus Android 16 güncellemesi alacak cihazlar neler?

OnePlus OxygenOS 16 güncellemesi alacak cihazlar

OnePlus hem OxygenOS 16 alacak cihazlar listesini hem de güncelleme takvimini paylaştı. Listede amiral gemisi cihazlar öncelikli konumda iken, eski amiral gemilerinin de unutulmadığını görüyoruz.

Kasım 2025 itibarıyla

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus Open

OnePlus 12 / 12R

OnePlus Pad 3 / Pad 2

Aralık 2025 itibarıyla

OnePlus 11 5G

OnePlus 11R 5G

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE5

OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 3 5G

2026’nın ilk çeyreğinde

OnePlus 10 Pro 5G

OnePlus Nord CE4

OnePlus Nord CE4 Lite 5G

OnePlus Pad

OnePlus Pad Lite

OnePlus, şu anda OxygenOS 16 Beta programını başlattı. Kararlı sürüm Kasım 2025’te yayınlanacak. Yeni sürüm, OnePlus ekosistemini yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha “akıllı” hale getiriyor.

Güncelleme ile ilgili tüm yenilikleri görmek isteyenleri aşağıdaki yazımızı okumaya davet ediyoruz.

