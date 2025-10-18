OnePlus, Android 16 tabanlı yeni arayüzü OxygenOS 16’yı duyurdu. Şirketin bugüne kadarki en kapsamlı güncellemelerinden biri olan bu sürüm, yapay zekâ özellikleri, akıcı animasyonlar, cihazlar arası bağlantı ve daha fazla kişiselleştirme sunuyor. Yeni sürüm Kasım 2025’ten itibaren dağıtıma çıkacak. Peki OxygenOS 16 alacak cihazlar neler? OnePlus Android 16 güncellemesi alacak cihazlar neler?
OnePlus OxygenOS 16 güncellemesi alacak cihazlar
OnePlus hem OxygenOS 16 alacak cihazlar listesini hem de güncelleme takvimini paylaştı. Listede amiral gemisi cihazlar öncelikli konumda iken, eski amiral gemilerinin de unutulmadığını görüyoruz.
Kasım 2025 itibarıyla
- OnePlus 13
- OnePlus 13R
- OnePlus 13s
- OnePlus Open
- OnePlus 12 / 12R
- OnePlus Pad 3 / Pad 2
Aralık 2025 itibarıyla
- OnePlus 11 5G
- OnePlus 11R 5G
- OnePlus Nord 5
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus Nord 4
- OnePlus Nord 3 5G
2026’nın ilk çeyreğinde
- OnePlus 10 Pro 5G
- OnePlus Nord CE4
- OnePlus Nord CE4 Lite 5G
- OnePlus Pad
- OnePlus Pad Lite
OnePlus, şu anda OxygenOS 16 Beta programını başlattı. Kararlı sürüm Kasım 2025’te yayınlanacak. Yeni sürüm, OnePlus ekosistemini yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha “akıllı” hale getiriyor.
Güncelleme ile ilgili tüm yenilikleri görmek isteyenleri aşağıdaki yazımızı okumaya davet ediyoruz.
