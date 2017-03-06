Outlast 2’nin Çıkış Tarihi Belli Oldu!

İnsanı gerim gerim geren oyun serilerinin baş taçlarından olan Outlast’ın ikinci oyunu, çıkış tarihine sonunda kavuştu.

Red Barrels adlı şirketin ellerinden çıkma Outlast‘ın ilk oyununu hatırladınız mı? “Hatırlamak ne kelime, hiç unuttuk mu ki?” der dediğinizi duyar gibiyim. Bir gazeteciyi canlandırdığımız ilk oyunda, akıl hastahanesindeki bir takım garip olayları çözmek için sonu olmayan bir yola girmiştik. Tek dostumuz pilli kameramız ile gerilimi iliklerimize kadar hissettiğimiz oyunda, en büyük silahımızın kaçmamıza yarayan ayaklarımız olduğu inkar edilemez bir gerçek idi. Bu hayli sevilen ve devam oyununun gelmesi oyuncularca adeta iple çekilen Outlast‘ımızın devam oyunu; sonunda bir çıkış tarihine kavuştu. Buna göre oyunumuz, 25 Nisan 2017 tarihinde bizlerle olacak.

Arizona‘da geçecek devam oyunumuz; Blake ve Lynn Langermann adlarındaki gazeteci çiftin, hamile bir kadının katilini ararlarken başlarına gelen olayları konu alacak. “Başlarına gelen olaylar” cümlesindeki kastın ne olduğunu muhtemelen az çok anlamışsınızdır. Evet, oyun, ilk oyun kadar hatta ondan daha da fazla bir şekilde korkutacak!

Bununla birlikte, Outlast çatısı altında çıkmış tüm oyunları içeren Trinity Pack isminde bir paketin, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkacağı duyuruldu. İsmi geçen bu paket; ilk oyunu, ilk oyunun tüm ek paketlerini ve Outlast 2‘nin kendisini barındıracak. PC’ye çıkıp çıkmayacağını bilemediğimiz bu paket, yine 25 Nisan tarihinde, Outlast 2 ile aynı anda çıkışını gerçekleştirecek.

Ücreti hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmadığımız Outlast 2; PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Aşağıdan, oyun için yayınlanan oynanış demosunu izleyebilir, oturduğunuz yerden gerim gerim gerilmenin ne demek olduğunu siz de anlayabilirsiniz.