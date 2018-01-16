Otomobillere YouTube Geldi!

Android’in birçok arabada bulunan Android Auto sistemine YouTube uygulaması geliştirildi!

Yeni nesil araçlar artık akıllı telefonlarımız ile bluetooth üzerinden bağlanıp müzik ve arama sesi aktarmasının yanı sıra artık Android Auto ve Apple Carplay sistemleri sayesinde daha efektif kullanılabiliniyor. Android ya da iOS arayüzünü direkt olarak aracınıza yansıtan bu sistemler ile Apple Music, Spotify, Google Play Music gibi çevrimiçi müzik servislerini kullanabilmenizi sağlıyor.

Ancak nedendir bilinmez özellikle Android Auto tarafında birçok uygulama desteği olsa da YouTube desteği bulunmuyordu. Fakat sonunda Kiran Kumar adlı bir geliştirici, Android Auto ekosistemine YouTube’u da dahil etmeyi başardı. YouTubeAuto adını alan uygulamayı buradaki bağlantıdan indirebilir, Android Auto desteği olan araçlarınızda kullanabilirsiniz.