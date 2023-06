Ülkemize yeni giriş yapan Nothing, ilk telefonuyla karşımızda bulunuyor. Kendine has tasarım özellikleri bulunan Nothing Phone (1) hem teknik özellikleri hem de fiyatıyla orta üst segmentte birçok rakibine göz dağı veriyor. Bu videoda Nothing Phone (1)’in tüm detaylarına yakından bakıyoruz.

Nothing Phone (1) tasarım itibariyle çok dikkat çekici. Orta üst segmentte sunduğu alüminyum kasası, Glyph arayüzü ve ledlleri onu öne çıkaran noktası. 159.2 x 75.8 x 8.3mm boyutlara sahip olan telefon 193.5 gram ağırlığında. Ön ve arka tarafındaki cam ise Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Beyaz ve siyah renkleri bulunan telefon %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilen ve plastik bileşenlerinin %50’sinden fazlasının biyo-bazlı ve geri dönüştürülmüş kaynaklardan geliyor. Ek olarak IP53 sertifikasına da sahip.

Ekran tarafında ise 6.55” OLED FHD+ 120Hz yenileme hızı bulunan telefon 1080 x 2400 çözünürlük sunabiliyor. 402 ppi piksel yoğunluğu bulunan bu ekran 240 Hz dokunmatik örneklemeye de sahip. HDR10+ desteği ve 1 milyar renk göstere bilen ekran, 500 nit normal, 700 nit maksimum parlaklık değeri sunabiliyor. Eşit çerçeveleri sayesinde %85.8 ekran gövde oranına sahip.

Nothing Phone (1) gücünü Snapdragon 778G+ işlemcisinden alıyor. 6nm üretim sürecinden geçen bu işlemciye Adreno 642L grafik birimi eşlik ediyor. 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneğiyle tüketicilerle buluşan telefon güncel yazılımı da destekliyor. İçerisinde Android 13 ve NothingOS 1.5 bulunuyor. Saf android arayüzüne çok yakın olan NothingOS ile akıcı bir deneyim sunabiliyor. Saf android arayüzünün getirdiği hızı da arkasına alan telefonda herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Kendine özel özelliklerden bazılarından bahsedecek olursak; Tesla araçlarda kapı kilidi, klima kontrolü ve kalan kilometreyi gösterebilmesi ya da AirPods’unuzun pil durumunu kontrol edebilmesi olarak özetleyebiliriz.

Bununla birlikte Glyph arayüzü de telefonun nimetlerinden birisi. Arkasındaki bu ledleri istediğiniz şekilde kişiselleştirebiliyorsunuz. Uygulamalardan gelen bildirimlerden, mesajlara, Sizi arayan kişinin kim olduğunu anlayabilmenizden, müziğe göre hareket etmesine kadar birçok özelleştirmesi bulunuyor. Telefonun alt tarafındaki led ile telefonu şarja taktığınızda kalan batarya seviyesini gösterebiliyor, video çektiğiniz anda arka taraftaki kırmızı REC tuşu aktif oluyor.

Nothing Phone (1)’in arka tarafında iki adet kamera bulunuyor. Bunlardan birisi Sony IMX 766 sensörünü kullanan 50MP çözünürlüğünde ana kamerası, bir diğeri ise Samsung JN1 sensörünü kullanan 50MP çözünürlük sunan geniş açı kamerası. Bu kameralar segmentindeki diğer telefonlarla yarışır düzeyde kaliteye sahip. Ayrıca geniş açı kamerasıyla 4cm’e kadar yaklaşıp makro çekimler yapabiliyor. Ek olarak 4K 30fps, 1080p 60fps videolar çekebiliyor. Ön tarafta ise 16MP çözünürlüğünde öz çekim kamerası bulunuyor Başarılı portreler çekebilen bu telefon kamera anlamında kullanıcısını memnun ediyor.

Ses çıkışını stereo olarak verebilen Nothing Phone (1), Type C üzerinden kablolu ses çıkışını da verebiliyor. Yüksek ses seviyelerine çıkamasa da kaliteli bir ses performansı bulunuyor.

Nothing Phone (1), 4500 mAh bataryayı içerisinde bulunduruyor. Görece rakiplerinden küçük olsa da verimli yazılımı ve donanımı sayesinde bir tam günü rahatlıkla çıkarabiliyor. 33W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon 30 dakikada %50, 70 dakikada %100 dolum sağlayabiliyor. 15W ile kablosuz şarj olurken 5W gücüyle diğer ürünleri (telefon, kulaklık, saat) şarj edebiliyor.

WiFi 6 ve Bluetooth 5.2 bağlantı seçeneklerine sahip olan Nothing Phone (1), NFC özelliğiyle mobil ödemeler gerçekleştirebiliyor. İşlemcisinin desteğiyle de 5G bağlantısına sahip olan telefon ileriki dönemde 5G ülkemizde açıldığında rahatlıkla kullanılabilecek.

Peki Nothing Phone (1) hakkında siz neler düşünüyorsunuz. Şuanda 15.000 TL fiyatla tüketicilerle buluşuyor. Diğer akıllı telefonlardan farklılaşan tasarımı, sunduğu ekran, performans, kamera, yazılım ve donanım özellikleriyle sizin ilginizi çekti mi? Siz satın alır mısınız? Ya da hali hazırda kullanıyor musunuz? Nothing Phone (1) hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

