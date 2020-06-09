Oppo’dan gece fotoğrafçılığı için ipuçları!

Oppo’dan gece fotoğrafçılığında kullanılmak üzere güzel ipuçları geldi. Geçtiğimiz aylarda Reno 3 ve Reno 3 Pro gibi iddialı cihazlar tanıtan şirket, akıllı telefonunuzla daha iyi gece fotoğrafları çekmek için püf noktalarını paylaştı.

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Her dakika yanımızda taşıdığımız akıllı telefonlar, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hal böyle olunca anılarımızı ölümsüzleştirmek için akıllı telefonumuzu kullanmamız gerekiyor. Yazımızda, nasıl akıllı telefonunuzla, güzel gece kareleri yakalayabilirsiniz, derledik.

Gece fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken 8 bilgi!

Her şeyden önce, ilk önceliğimiz telefonumuzu sabit tutmak olacak. Çok sıkı bir şekilde elinizde tutabilirsiniz, bir yere yaslayabilirsiniz veya tripod kullanabilirsiniz. Oppo Reno 3, gece modunda çekim yaparken “kameranızı sabit tutun” şeklinde ekranda çıkan bir yazıyla kendisi de uyarıyor. Böylelikle fotoğraf üzerinde herhangi bir titreme oluşmuyor.

Lensi mutlaka temizleyin!

Cep telefonlarımızı sürekli yanımızda (Ya cebimizde ya da çantamızda) taşıyoruz. Telefonun kamerasındaki lens devamlı olarak bir kumaşa temas ediyor. Gün içinde lens kirlenebiliyor veya üzerinde parmak izi kalabiliyor. Bu yüzden fotoğraf çekmeye başlamadan önce mutlaka lensi temizlemeniz şart.

Çekmek istediğiniz objeyi, manzarayı veya görüntüyü odaklayın

Çekmek istediğiniz objeyi, manzarayı ya da görüntüyü odaklamanız lazım. Bunun için ise, çekmek istediğiniz nesnenin üzerine gelerek ekrandan 1 kere dokunmanız yeterli.

Gece modu için parlaklığı ayarlayın

Telefonların gece modu otomatik olarak ayrı bir aydınlık verdiği için kamerayı açıp odaklama yaptığınızda bir daire görürsünüz. Bu dairenin yanında bir de + / – çizgisi vardır. O + ve – ile bulunduğunuz ortamdaki parlaklığı yükseltip düşürebilirsiniz.

Gece modunun yanı sıra “Uzman modu”nu da kullanabilirsiniz

Kamera ayarlarında gece modunun dışında bir de uzman modu var. Burada ışığın düşük olduğu ortamlarda ISO’yu, enstantaneyi, beyaz dengesini ve diğer ayarlamaları kendiniz yaparak fotoğraf çekebilirsiniz.

Gün batımı öncesi için ideal ISO değerleri!

Gün batımından önce, fotoğraf çekmek istediğinizde enstantaneyi 100-120 civarında, ISO’yu da 100’lerde tutarak ideal görüntüleri yakalayabilirsiniz. Işık azalmaya ve hava düşmeye başladıktan sonra enstantane ile biraz oynama yapabilirsiniz.

Gece fotoğrafı için flaş kullanın

Gece fotoğrafı çekerken aydınlık çıkması için genellikle flaş açılır. Fotoğraf çekildikten sonra siz parlak, arkanız ise simsiyah çıkar. Flaş görsel gücü çok destekleyen bir unsur değil. Mutlaka flaşı kullanacaksanız bunu bir yere yansıtıp kullanabilirsiniz.

Açınızı belirleyin!

Son olarak fotoğrafı çekeceğiniz açıyı da görsellik anlamında iyi ayarlamanız gerekiyor.

Oppo’dan gece fotoğrafçılığı için 8 ipucunu sizler için derledik. Siz de eğer, daha profesyonel kareler yakalamak istiyorsanız, yazmış olduğumuz tavsiyeleri deneyebilirsiniz.