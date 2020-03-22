Oppo, yeni bir cihazla TENAA’da görüntülendi!

Oppo, ürün kodu PDAM10 olan yeni bir cihazla TENAA‘da görüntülendi. Çinli sertifika yetkilisi tarafından paylaşılan cihazın ismi ve fotoğrafı bulunmuyor. Fakat cihazın teknik özellikleri detaylı bir şekilde paylaşılmış durumda.

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Oppo PDAM10’un teknik özellikleri neler?

Oppo PDAM10, 160×75.5×8.9 mm gövdeye ve 188 gram ağırlığa sahip. Cihazın 6.5 inçlik 2400×1080 piksel, 20:9 en boy oranına sahip LCD bir ekranı mevcut. Bunların haricinde cihazda batarya olarak 4880 mAh‘lik bir pil bulunuyor. Oppo PDAM10 ile ilgili bir başka teknik detay ise cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor olması. Depolama alanı düşük gibi görünse de cihazda microSD kart slotu bulunduğu için bu değer arttırılabilir.

İşlemci tarafında ise 2 GHz taban frekansa sahip sekiz çekirdekli bir işlemci kullanılıyor. Cihazda Dual 4G VoLTE bulunması bizlere telefonun çift SIM destekli olduğunu gösteriyor.

Kamera tarafında PDAM10, dörtlü bir kamera dizilimine sahip olacak. 12 MP bir ana kamera, 8 MP ve 2 adet 2 MP olmak üzere üç adet detayları bilinmeyen kamera mevcut. Burda tahmin edilene göre 8 MP kamera ultra geniş açılı, diğer iki kamera ise makro ve derinlik algılayıcı sensör olarak karşımıza çıkabilir.

TENAA‘da PDAM10 ile ilgili gördüğümüz bir diğer bilgi ise cihazın Android 10 ve ColorOS ile çalışıyor olması. Son olarak elimizdeki bilgilere göre, renk seçeneklerinden birinin koyu yeşil olacağını biliyoruz. Cihaz, özellikleri bakımından Oppo A31‘in modifiye edilmiş bir sürümü gibi duruyor.