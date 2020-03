Oppo, yeni bir cihazla TENAA’da görüntülendi!

Samsung One UI arayüzünü geliştirmeye devam ediyor. Yeni versiyonu One UI 2.5 olarak belirleyen firma, bazı konular da üçüncü parti başlatıcılara kolaylık sağlayacak gibi gözüküyor.

Daha fazla sistem özelliğine erişim izni

Samsung 2018 sonlarında cihazlarına yayınladığı yeni arayüzü One UI için yeni bir güncelleme hazırlıyor. Güncel cihazlarında One UI 2.0 ve 2.1 versiyonları yüklü olan Samsung yeni versiyonu için kolları sıvadı. One UI 2.5 ismiyle cihazlara gelecek arayüz hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Samsung‘un topluluk forumlarında açılan konuda, yeni eklenen jest hareketlerinin üçüncü parti başlatıcılar için de kullanılabilir hale geldiği bildirildi. Hali hazırda One UI 2.0 ile gelen bu jestler daha önceleri diğer başlatıcılar ile uyumlu değildi. Üçüncü parti başlatıcı kullanan cihaz sahiplerine önemli bir rahatlık sağlayan firma, telefonun içerisinde geniş bir hareket alanı oluşturdu.

İlk olarak Android‘de Google‘ın çıkardığı bu sistem, kullanıcılara tek elle telefon kontrolü sağlamakta. Ayrıca bir çok Android telefon üreticisi de bu özelliği kendilerine has tasarımlarla ara yüzlerine yerleştirdi. Galaxy Note 20 ile çıkmasını beklediğimiz One UI 2.5 şu an için hangi cihazlara gelecek bilinmiyor. Ancak One UI 2.1‘in Galaxy Z Flip, S20, S10, S9, Note 10 ve Note 9 cihazlarına gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım Samsung beğenileri üstüne toplayan yeni ara yüzüne ne tür yenilikler getirecek?