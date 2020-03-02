Oppo Reno 3 Pro, 44 MP çift selfie kamera ile duyuruldu!

Oppo, Aralık 2019‘da Çin‘de Pro sürümü 5G yonga seti ile gelen Reno 3 serisini tanıttı. Bugün şirket, düz OLED panelin içine yerleştirilmiş iki selfie kamerasıyla birlikte gelen uluslararası 5G olmayan Oppo Reno 3 Pro‘yu tanıttı.

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Oppo Reno 3 Pro hangi özelliklere sahip?

Reno 3 Pro, yakın zamanda duyurulan Mediatek Helio P95 yonga setine sahip ilk akıllı telefon oldu. 2.2 GHz ve 8 GB RAM‘e kadar çalışan iki Cortex-A75 çekirdeği olan sekiz çekirdekli CPU‘ya sahip. Depolama alanı olarak ise 128 GB veya 256 GB seçenekleri bulunuyor. Ayrıca daha fazla depolama alanı için microSD kart yuvasını kullanabiliyorsunuz.

Telefon, 20:9 oranına sahip, Full HD+ çözünürlüklü ve ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip 6.5 inçlik Super AMOLED panel ile gelecek. Sırtın tasarımı Reno 3 Pro 5G‘ye benzer ancak bu 4G cihazında ana kamera 64 MP değerinde. Gerisi aynı şekilde 2x optik zoom, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP tek renkli derinlik sensörü ile birlikte 13 MP telefoto kamerası şeklinde dizilmiş durumda.

Selfie kameralar bir delik içine yerleştirilmiş olarak bulunuyor. Bugüne kadarki en yüksek çözünürlüğe sahip ön kamera olacak. f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir lensin arkasında 44 MP 1/2.8 inçlik sensöre sahip. İkincil modül 2 MP değerindeki derinlik sensörüdür.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan Oppo Reno 3 Pro‘nun 6 Mart‘ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.