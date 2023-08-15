OPPO, geniş dil modeli AndesGPT temelli Xiao Bu Assistant’ın yeni sürümünün lansmanını duyurdu. Bu etkinlik, geliştirilmiş semantik anlama yetenekleri, metin tabanlı içerik üretme yeteneği ve özetleme yetenekleri ile yapay zeka konuşma teknolojisinde önemli bir ilerleme vaat ediyor.

Güncellenen Xiao Bu Assistant’ın temelini AndesGPT oluşturuyor. Bu büyük dil modeli OPPO’nun Andes Akıllı Bulut ekibi tarafından geliştirildi. Hibrit bulut mimarisi üzerinde çalışır ve iki yıldır geliştirilmekte olan, farklı karmaşıklık ve performans yeteneklerine sahip bir dizi model olan OBERT’in ardından geliyor. OBERT modelleri, parametre sayıları yüz milyondan bir milyara kadar değişen, kendi özgün özellikleri olan modellerdir. Çince anlama standardı CLUE1.1’de beşinci sırada ve büyük ölçekli bilgi grafiği soru-cevap modeli KgCLUE1.0’da birinci sıraya yerleşiyor.

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AndesGPT, temel alınan OBERT modelinin çeşitli önemli teknolojilerini benimseyerek benzersiz yeteneklerini ortaya çıkarır. Bu, sürekli öğrenme yeteneklerini Çince diyalog verilerinden çıkarmayı, talimat ince ayarını, pekiştirmeli öğrenmeyi insan geri bildirimi ile birleştirmeyi ve bilgi tabanını geliştirmeyi içerir. Bu teknoloji kombinasyonu, onu iddialı bir proje haline getirir ve OPPO’nun diyalog tabanlı yapay zekadaki liderliğini yansıtır. Özellikle AndesGPT, 2023 Haziran ayında gerçekleşen C-Eval değerlendirme sıralamasında beşinci sıraya yerleşti.

OPPO, OBERT modelleri için yapılan yoğun araştırma ve geliştirme çalışmalarının bir sonucu olarak daha rafine, bağlamsal farkındalığı yüksek ve duyarlı bir konuşma asistanı yaratmayı başardı.