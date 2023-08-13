Oppo, Aralık 2022’de Çin’de tanıttığı Find N2 Flip modelinden sonra, Find N3 Flip’in geliştirildiği söylentileriyle gündemi meşgul ediyor. Ortaya çıkan son sızıntılar, Find N3 Flip’in arka tasarımını açığa çıkarmanın ötesinde, temel özelliklerine ve muhtemel lansman tarihine de ışık tutuyor. İşte OPPO’nun Galaxy Z Flip 5 rakibi canavarı!

OPPO Find N3 Flip Katlanabilir Telefon Pazarını Katlamaya Geliyor!

Sızdırılan şema, Find N3 Flip’in yuvarlak bir kamera modülüne ev sahipliği yapacağını gösteriyor. Üç arka kamera barındıran bu modül, önceki modele kıyasla dikkat çekici bir tasarım farklılığı sunuyor. Ünlü kamera üreticisi Hasselblad’ın logosu ise dairesel modülün içine entegre edilmiş. OPPO logosu ise alt kısımda tek başına yer alıyor. Bu tasarım değişikliği, Oppo’nun estetik anlayışının evrimini yansıtıyor.

Sızdırılan teknik özellikler, Find N3 Flip’in Find N2 Flip’e göre bazı önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İlk olarak, kapak ekranı boyutu 3 inçe düşürülecek. Böylece daha kompakt bir yapı sunulacak. Ancak, bu karar Motorola Razr 40 Ultra ve Samsung Galaxy Z Flip 5 gibi rakip modellerin daha büyük ekranlar sunduğu göz önünde bulundurulduğunda tartışmalı olabilir.

Arka kamera kurulumu, 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 32 megapiksel telefoto kamera olmak üzere üç lens içerecek. Bu kameraların optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğiyle donatılması, daha kaliteli ve sarsıntısız çekimler sunmayı hedefliyor.

Bununla birlikte, cihazın hızlı şarj özelliği oldukça dikkat çekici. İddialara göre Find N3 Flip, 67W hızlı şarjı destekleyecek. Bu özellik, Find N3 Flip’i en hızlı şarj olabilen katlanabilir telefonlar arasına sokuyor. Bu sayede Find N3 Flip pil ömrüyle de kullanıcısını memnun edecek.

Ön tarafta 6,8 inç boyutlu devasa bir LTPO AMOLED panelle donatılacağı iddia edilen cihaz, 120Hz yenileme hızı ve 32 megapiksel özçekim kamerası sunacak. Ancak raporda yonga seti, RAM veya depolama alanı hakkında bilgi verilmiyor.

Sızdırılan tasarım detayları ve temel teknik özelliklerin dışında, lansman zamanıyla ilgili de bazı bilgiler ortaya çıkmış durumda. Buna göre, Find N3 Flip bu ayın sonunda Çin’de piyasaya sürülecek ve ardından Eylül ayında küresel pazarda yerini alacak. Ülkemizde cihazın piyasaya sürülmesiyle ilgiliyse henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak OPPO daha önceki katlanabilir telefonlarını bizde satışa sunmamıştı. Bu model de ülkemize gelmeyebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OPPO’nun yeni canavarı başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!