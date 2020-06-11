Oppo SuperVOOC 3.0 teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor!

Vivo, S6 modeli için çok kısa bir sürede yakalanması zor satış rakamlarına ulaştığını duyurdu. Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre cihaz, sadece iki ayda 1 milyon adet satış gerçekleştirdi.

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Koronavirüs, birçok sektörü etkilediği gibi akıllı telefon sektörünü olumsuz yönde etkilemiş durumda. Şirketler özellikle geçtiğimiz yıla göre telefon satışlarında istenilen rakamları yakalamakta zorlanıyorlar. IDC tarafından bildirilen verilere göre 2020’nin ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarındaki satışlar yıllık %11.7 seviyesine düştü. Bu düşüş ile birlikte yılın ilk çeyreğinde 275,8 milyon adet akıllı telefon satıldı.

Vivo, 2016 yılının başından bu yana 5G teknolojisinin araştırma ve geliştirmesi konusunda oldukça fazla bir yatırım yaptı. Şirket, Pekin merkezli bir 5G araştırma ve geliştirme merkezi kurdu. Yine aynı yıl Vivo, Uluslararası Mobil İletişim Standartları Örgütü’ne (3GGP) katıldı. Bu sayede 5G standardizasyon ve özelleştirme konularında aktif olarak rol aldı.

6,44 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde Super AMOLED ekranı bulunan Vivo S6, çizilmelere karşı Corning Gorilla Glass ile korunuyor. Gücünü 2.2 GHz Sekiz çekirdekli Samsung Exynos 980 yonga setinden alan telefon 5G desteğine de sahip. 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonları ile gelen cihaz, 128 GB ve 256 GB dahili depolama sürümleri de bulunuyor.

Vivo S6 modelinin teknik özellikleri