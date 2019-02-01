Oppo RX17 Pro hakkında her şey

Oppo RX17 Pro şirketin Türkiye’de satışa çıkardığı en güçlü akıllı telefon. Özellikle 4999 TL‘lik fiyatıyla çok konuşulan cihaz, bizlere neler sunuyor?

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Oppo RX17 Pro tasarımı neler sunuyor?

Oppo RX17 Pro‘nun arka tarafı sertleştirilmiş camdan yapılmış. Ekranın tepesinde ise gözyaşı çentiği karşımıza çıkıyor. Yanları alüminyumdan ve arkada S şeklinde bir renk girdabı yer alıyor.

Piyasadaki pek çok üretici gibi Oppo da trendlere ayak uydurmuş. Oppo, Hindistan’da en popüler beşinci ve Çin’de ise Xiaomi’den sonra iki numaralı üretici. Boyut olarak ise Oppo RX17 Pro, 157.6 x 74.6 x 7.9 mm gibi boyutlara sahip, diğer amiral gemilerine benziyor. 74.6mm genişliğiyle neredeyse OnePlus 6T kadar.

Oppo RX17 Pro donanımı bir şekilde kısıtlanmış görünüyor: IR blaster yok, kablosuz şarj yok. Aynı zamanda gayet iyi olan hızlı bir ekran içi parmak izi tarayıcı var. Ayrıca, kamera tabanlı yüz kilidinin açılması o kadar hızlı ki parmak ya da yüz güvenliğini seçmeniz bu telefon için gayet ideal.

Oppo RX17 Pro ekran özellikleri

RX17 Pro 6.4 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 1080 X 2340 piksel çözünürlüğe sahip olurken, 19.5: 9 boyutu ile karşımıza çıkıyor. Ekranın üst kısmında bir çentik bulunurken, marka bu çentiğin hiçbir şekilde sizleri etkilemeyeceğini söylüyor. 403 PPI piksel yoğunluğuna sahip ekranda, Corning Gorilla Glass 6 ekran dayanıklılık teknoloji kullanılmış. Cihazın ekran gövde oranı ise %85.52 olarak belirtiliyor.

Renkler ise aşırı doygun ve ayarlarda bunu değiştirmenize izin verecek doğal bir mod bulunmuyor. Diğer ekranlara göre tamamen farklı görünen fotoğrafları görüntülemeye hazır olabilirsiniz. Oppo RX17 Pro ekranını daha sıcak veya soğuk hale getirmek için renk sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Yazılım ve performans kısmında neler sunuyor?

Oppo RX17 Pro, Android 8.1.0 ve Oppo‘nun özel Android arayüzü olan ColorOS ile çalışıyor. ColorOS’un 5.2 sürümü ile karşımıza çıkan oldukça akıcı bir arayüz tasarımına sahip.

Öncelikle, henüz Android 9.0‘a sahip olmadığından, uygulama zamanlayıcıları ve sürümün Dijital sağlık gibi diğer yeni özellikler bu telefonda görülmüyor. Son zamanların popüler konularından biri olan uygulama çekmecesi ColorOS‘da bulunmuyor. Uygulamalarınızı tutmak için ana ekranı kullanacaksınız.

Bunun gibi farklı arayüzler genellikle birçok özelleştirme sunarak kendilerini korumaya çalışır. Ancak ColorOS bu konuda biraz daha kısıtlayıcı. Bir uygulama çekmecesi ekleyemediğiniz gibi, Oppo RX17 Pro‘nuz için hızlı bir şekilde Tema indirmenize olanak sağlayan mağazası da yok. Ancak, önceden kurulmuş sekiz farklı tema karşımıza çıkıyor. ColorOS’a alışmak da kısa bir süreliğine zorluk çekebilirsiniz. Ancak, basit bir kullanıcı arayüzü olduğunu kısa sürede fark edebilirsiniz.

Oppo RX17 Pro’da sekiz adet Kryo 360 çekirdeği ve Adreno 616 GPU’su bulunuyor. Yonga seti olarak Snapdragon 710 kullanılırken, oyunlarda oldukça kullanışlı bir cihaz haline geliyor. Tüm bunlara 6 GB RAM ve 128 GB’lik depolama alanı eşlik ederken, rakiplerine göre oldukça farklı bir performans ortaya koyuyor.

Pil ömrü bizlere neler sunuyor?

3700 mAh batarya kapasitesine sahip telefonu yoğun bir kullanıcı olarak kullansanız bile size tam gün yetecek kadar çalışıyor. Kanalımızda incelediğimiz hızlı şarj özelliği ile oldukça şaşırtıcı sonuçları bizlere verdi. 10 dakikalık bir zamanda yüzde 41 şarj olan cihaz yarım saatte yüzde 94’e kadar çıktı. Bu özelliği ile cihazda bulunmayan kablosuz şarjı arka planda bırakıyor.

Oppo RX17 Pro kamera detayları

Oppo RX17 Pro‘nun arkasında üçlü bir kamera dizilimi yer alıyor. 12 megapiksel sensör, f/2.4 – f/1.5 açıklıklar arasında geçiş yapabiliyor. Mercek açıklığını ise aydınlık koşullarına daraltıyor. Diğer iki kamerada f/2.6 değerinde 20 megapiksel sensör bulunuyor.

Üçüncü kamera, bir sahnedeki nesnelerin mesafesini algılamaya yardımcı olmak için lazer dizisiyle uyumlu çalışan Time of Flight (ToF) modeli. Başka bir söylemele AR için kullanılıyor diyebiliriz. Artırılmış gerçeklik kısmında yüz hareketlerinizi karikatür avatarına eşlemek için yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor. ToF kamera, telefon Android 9.0‘a güncelleme yaptığında veya daha gelişmiş AR uygulamalarıyla uyumlu hale geldiğinde daha kullanışlı hale gelecek gibi görünüyor.

İkincil sensörde gerçek bir yakınlaştırma merceği bulunmazken, 2x zoom görüntüsü yapabilirsiniz.

Düşük ışıkta gelişmiş yeteneklere sahip olan sensörler uzun pozlamada birden fazla çekim yapan Gece modu var. Gece modu 2-3 saniye sürüyor ama görüntülerinin daha parlak ve net görünmesini sağlıyor. Gün ışığıyla aydınlatılan görüntüler, bazı üst düzey telefonlardan daha ayrıntılı olarak işleniyor ve görünüyor. Ayrıca Auto HDR de cihazda doğal bir fotoğraf yaratmamıza izin veriyor.

Video tarafında, 4K ile 1080p arasında çözünürlük seçeneklerini bizlere sunarken, 1080p, el titremesini azaltmak için etkili bir imaj sabitleyici kullanıyor. Bununla birlikte, düşük ışıkta, 4K‘nın netliği daha üstün. Ağır çekimler 120fps 1080p veya 720p‘de 240fps’de yapabilmemize imkan tanınıyor.

Ön tarafta 25 megapiksellik selfie kamerası bulunuyorken bu kamera yüksek çözünürlük ve 0.9 mikron küçük sensör piksellere sahip. Aynı zamanda kameradan alınan görüntüler neredeyse tüm ışık koşullarında oldukça iyi.

Oppo Rx17 Pro fiyatı

Damla çentikli şık tasarımı, ekrandan parmak izi okuma teknolojisi ve açılır kapanır diyaframlı kamerası ile dikkat çeken telefonun ülkemizdeki fiyatı 4999 TL olarak belirlenmiş. Cihazın yurt dışı satış fiyatı ise 599 Euro olarak belirlenmiş. HardwarePlus olarak yaptığımız kutu açılış videosunu buradan izleyebilirsiniz.