Oppo Türkiye lansmanı (RX17 Pro & RX17 NEO & AX7)

Oppo Türkiye lansmanı (RX17 Pro & RX17 NEO & AX7)

31 Ocak, 2019 VİDEO 1 yorum

Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Oppo Türkiye lansmanı dün itibarıyla gerçekleştirildi. Şirket, hem global hem de Türkiye’deki hedefleri ile birlikte ülkemizde satışa çıkardığı RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modellerinin özelliklerini anlattı. Videomuzdan, dün gerçekleştirilen lansmanın tamamını izleyebilirsiniz.

İlgili Gönderiler

1 Yorum

  1. adem ülker
    31 Ocak 2019 at 14:23 Cevap

    Herşey iyi güzel de Açıklamalar kısmın da biraz daha açıklayıcı olabilirsiniz . Bazı izleyiciler anlıayamadığı videoları attaki açıklamayı okurlar. Oraya biraz daha dikkat ederseniz iyi olur.

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
Radore