Oppo Türkiye lansmanı (RX17 Pro & RX17 NEO & AX7)

Oppo Türkiye lansmanı dün itibarıyla gerçekleştirildi. Şirket, hem global hem de Türkiye’deki hedefleri ile birlikte ülkemizde satışa çıkardığı RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modellerinin özelliklerini anlattı. Videomuzdan, dün gerçekleştirilen lansmanın tamamını izleyebilirsiniz.

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