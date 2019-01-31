Oppo Türkiye lansmanı (RX17 Pro & RX17 NEO & AX7)

Oppo Türkiye lansmanı dün itibarıyla gerçekleştirildi. Şirket, hem global hem de Türkiye’deki hedefleri ile birlikte ülkemizde satışa çıkardığı RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modellerinin özelliklerini anlattı. Videomuzdan, dün gerçekleştirilen lansmanın tamamını izleyebilirsiniz.
1 Yorum
adem ülker31 Ocak 2019 at 14:23
Herşey iyi güzel de Açıklamalar kısmın da biraz daha açıklayıcı olabilirsiniz . Bazı izleyiciler anlıayamadığı videoları attaki açıklamayı okurlar. Oraya biraz daha dikkat ederseniz iyi olur.