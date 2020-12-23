Oppo, Reno5 Pro+ 5G çıkışı için 24 Aralık’ta tanıtım yapacak

Yaklaşık iki hafta önce 24 Aralık tarihi Reno 5 Pro+ 5G akıllı telefonunun çıkış tarihi olarak duyurulmuştu. Bugün öğrenilenlere göre ise firma bu çıkış için bir duyuru da hazırlıyor. Tanıtımın yarın Çin’de 15:30, Türkiye saatiyle ise 10:30’da başlaması öngörülüyor.

İlginizi çekebilir: OPPO Reno 5 Pro+ kamera sensörü açıklandı! Sony IMX766’lı ilk cihaz

reklam

Daha önceden sızıntılarla ortaya çıkan birçok özelliğinin yanında şirket tarafından da verilen bilgileri göz önünde bulunduracak olursak; Reno5 Pro+ 5G‘nin yarınki tanıtımı fazla bir sürpriz barındırmayacak gibi. Snapdragon 865 işlemciye sahip olacak telefon Sony’nin 50MP’lik IMX766 kamerasına sahip olan ilk telefon olacak.

Kamera alanını biraz daha açacak olursak Reno5 Pro+ 5G, dört kamerayla kullanıcıları karşılayacak. Bunlardan ana kamera dışında diğeri 13MP kapasiteli ve x5 optik yakınlaştırma özelliğine sahip periskop kamerası olacak. Kameralara destek olarak ise yine arkada dört tane LED flaş ışığı kullanılmış.

Cihazın ön tarafında ise 6.55inç büyüklüğünde bir ekran bizi karşılıyor. AMOLED özellikli ekran aynı zamanda 90Hz yenileme hızına sahip olup, sol üst tarafta barındırdığı kamera deliği ise ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Zamanla yavaş yavaş gelen bilgiler, Oppo Reno5 Pro+ 5G hakkında bilinmedik az şey bıraktı. Bu şeylerden olan cihazın ne zaman ve hangi fiyat ile ulaşılabilir olacağının cevabının ise yarınki tanıtımla beraber açıklanmasını bekleniyor.