OPPO Reno 5 Pro+ kamera sensörü açıklandı! Sony IMX766’lı ilk cihaz

OPPO, bu ayın başlarında Reno 5 serisini tanıttı ancak nihai Reno 5 Pro+ 5G modelinin 24 Aralık‘ta tanıtılacağı açıklandı. Tanıtılmasına 3 gün kala cihazın ana kamera sensörü açıklandı.

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Karşınızda IMX766

OPPO Reno 5 Pro + 5G, 50 megapiksel Sony IMX766 kamera sensörünü kullanan dünyanın ilk telefonu olacak. Cihaz resmi posterde, oldukça göz alıcı dokulu bir tasarıma sahip mat renkli bir kaplamaya sahip görünüyor. Telefonun arkasında bir miktar çıkıntı yapan kamera modülünde toplam dört kamera yer alıyor.

Reno 5 Pro+ 5G‘nin TENAA listesine dayanarak, 50 megapiksel kamerasının 16 megapiksel süper geniş lens, 13 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel makro lens ile birleştirileceği söylenebilir. Özçekimler çekmek için ise 32 megapiksel değerinde bir ön kamera ile donatılacak.

Snapdragon 865 yonga seti, Reno 5 Pro + 5G‘ye güç verecek. 4.500mAh olduğu söylenen bataryası ise 65W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Telefon, delik ekran tasarımı ve kavisli kenarları olan 6.55 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olabilir. FHD + ekranı, 90 Hz yenileme hızı desteği ve ekran içi parmak izi sensörü ile donatılmış olarak gelebilir.

Yukarıda gördüğünüz görsel, geçen hafta Weibo‘da ortaya çıkan Oppo Reno 5 Pro + 5G‘nin gerçek bir teşhir ürünü. Yeni cihazın 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Şu anda, akıllı telefonun fiyatlandırması hakkında bir bilgi yok. Telefonun Çin dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği ise belli değil. En azından ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacağı ve bir süre böyle devam edeceği bekleniyor.