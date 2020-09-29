Oppo Reno4 Z 5G, resmi olarak tanıtıldı!

Oppo yeni Reno4 Z 5G akıllı telefonunu tanıttı. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonunun teknik özellikleri de kesinleşti.

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Oppo Reno4 Z 5G, teknik özellikleri belli oldu!

Oppo yeni orta seviye akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan A92s modelinin küresel pazardaki versiyonu olarak bilinen Reno4 Z 5G, yavaş yavaş dünya genelinde satışa çıkarılmaya hazırlanıyor. A92s modelinin teknik özellik ve tasarım bakımından aynısı olan cihaz gücünü ikizi gibi MediaTek yapımı Dimensity 800 işlemcisinden alıyor. A92s ile en büyük farklılık ise, cihazın RAM ve depolama alanında ortaya çıkıyor. Akıllı telefon ikizinin aksine 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının dışında herhangi bir alternatif sunmuyor.

6.57 inç, 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ve delikli ekrana sahip , iki adet ön kamera ile kullanıcılarını karşılayacak. Ön kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Öte yandan arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılamakta. Arka kameralar da sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, kullanıcılarına 18W hızlı şarj desteği sunacak. An itibariyle Tayvan‘da piyasaya çıkan akıllı telefonun yıl sonuna doğru dünya genelinde satışa çıkması bekleniyor.