Akıllı Telefonlar
Oppo Reno4 Z 5G, resmi olarak tanıtıldı!
Oppo yeni Reno4 Z 5G akıllı telefonunu tanıttı. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonunun teknik özellikleri de kesinleşti.
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Oppo Reno4 Z 5G, teknik özellikleri belli oldu!
Oppo yeni orta seviye akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan A92s modelinin küresel pazardaki versiyonu olarak bilinen Reno4 Z 5G, yavaş yavaş dünya genelinde satışa çıkarılmaya hazırlanıyor. A92s modelinin teknik özellik ve tasarım bakımından aynısı olan cihaz gücünü ikizi gibi MediaTek yapımı Dimensity 800 işlemcisinden alıyor. A92s ile en büyük farklılık ise, cihazın RAM ve depolama alanında ortaya çıkıyor. Akıllı telefon ikizinin aksine 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının dışında herhangi bir alternatif sunmuyor.
6.57 inç, 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ve delikli ekrana sahip , iki adet ön kamera ile kullanıcılarını karşılayacak. Ön kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Öte yandan arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılamakta. Arka kameralar da sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, kullanıcılarına 18W hızlı şarj desteği sunacak. An itibariyle Tayvan‘da piyasaya çıkan akıllı telefonun yıl sonuna doğru dünya genelinde satışa çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
One UI 3.0 Beta Galaxy S20 ailesine geliyor!
Samsung’un Güney Kore’deki Beta yöneticisi Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra’nın yakın zamanda One UI 3.0 Beta güncellemesini alacağını onayladı. Android 11 tabanı üzerine kurulan bu arayüz, şu anda kapalı beta sürecinde test edilebiliyor. Samsung’a göre en kısa sürede beta tam halini alarak dileyen herkesin kullanımına açılacak.
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One UI 3.0 çok yakında!
Yakın zamanda ilk olarak Galaxy S20 ailesine sunulacak olan bu güncellemeyi alabilmek için kullanıcıların Samsung Members uygulamasına kayıt olması gerekecek. Bu aşamadan sonra cihaz da uygunsa yeni arayüzün beta güncellemesi indirilebilecek. İlk olarak şirketin kendi ülkesi Güney Kore’de yayınlanması beklenen bu güncellemenin hemen sonra Avrupa ve Amerika kullanıcıları için de açılması bekleniyor.
S20 ailesinden sonra Note20 ve Note20 Ultra ikilisinin de bu güncellemeyi almak için çok gecikmemesi bekleniyor. Şirket, bu iki amiral gemisi düzeyindeki serisine güncellemeyi dağıttıktan sonra diğer serilerine yönelecek. One UI 3.0 telefonlara getirdiği arttırılmış güvenlik izinleri, dahili ekran kaydetme, akıllı ev kontrolleri, geliştirilmiş jestle kontrol imkânı ve mesajlaşma baloncukları gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia 9.3 Pureview, kasım ayında tanıtılabilir
NokiaPowerUser’ın iddiasına göre, HMD Global, kasım ayında gerçekleştireceği bir etkinlikle Nokia 9.3 Pureview modelini tanıtacak. HMD Global, son yıllarda ağırlıklı olarak daha uygun fiyatlı akıllı telefonlar üzerine yoğunlaşıyor. Şirket, bir yıldan fazla bir süredir amiral gemisi sınıfında bir akıllı telefon duyurmadı.
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2020 yılına yakışır bir amiral gemisi olacak
Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM, 6.3 inç QHD+ P-OLED ekran, 120Hz tazeleme oranı, ekrandan parmak izi okuyucu ve 5G desteği ile gelmesi beklenen Nokia 9.3 Pureview; 2020 yılına yakışır bir amiral gemisi olacak gibi görünüyor.
Şirket şu ana kadar amiral gemisi modellerinden yana pek de şanslı sayılmaz. Nokia 8 Sirocco ve Nokia 9 Pureview gibi üst seviye modeller ile başarıya ulaşamayan şirket; düşük ve orta seviye akıllı telefonlarda daha başarılı oldu. Şirketin giriş ve orta seviye telefonlara odaklanmayı, geçtiğimiz günlerde Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 modellerini tanıtarak devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Şirket, Nokia 9.3 Pureview ile üst seviye akıllı telefonlarında yaşadığı şanssızlığa bir son verme peşinde.
Nokia 7.3 5G modeli de duyurulabilir
Aynı etkinlikte, Qualcomm Snapdragon 690 5G yonga seti kullanıldığı iddia edilen Nokia 7.3 5G modelinin de duyurulması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Google, üçüncü parti uygulama mağazalarına kolaylık sağlayacak
Android, diğer popüler mobil işletim sistemlerinin aksine, her zaman üçüncü parti uygulama mağazalarının yüklenmesine izin veriyor. Birçok Android cihaz, kutusundan birden fazla uygulama mağazasıyla çıkabiliyor. Android 12 ile birlikte, üçüncü parti uygulama mağazalarının kurulumu ve kullanımı daha da kolaylaştırılacak.
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Epic Games – Google davası
Fortnite’ın sahibi olan Epic Games, bu yılın başlarında, oyununu Google Play Store’dan çekmişti. Haksız faturalandırma, haksız rekabet gibi suçlamalarda bulunarak, Google’a dava açmıştı. Bu durumun Google’ın söz konusu kararı almasında etkili olduğu düşünülüyor.
Google’dan konu ile ilgili açıklama geldi
“Her mağaza kendi işleyişine karar verebilir. Biz bu konuda çok açığız. Bu açıklık; bir geliştirici Google iş şartları üzerinde anlaşma sağlamasa bile, geliştiriciye ait uygulamanın Android platformunda her halükarda dağıtabileceği anlamına geliyor. Örneğin, Fortnite’ın doğrudan Epic Games’in mağazasından veya Samsung‘un Galaxy Store’u dahil diğer uygulama mağazalarından edinebilmesinin nedeni budur.
Bazı geliştiriciler, cihazlarına başka bir uygulama mağazası yüklediklerinde, kullanıcı deneyimini nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz konusunda bize geri bildirimde bulundular. Bu geri bildirimlere yanıt olarak, Android 12’de, Android’in uyguladığı güvenlik önlemlerinden ödün vermeden, kullanıcıların cihazlarında diğer uygulama mağazalarını kullanmalarını daha da kolaylaştırmak için değişiklikler yapacağız.”
Android 11’de uyarı mesajı ile karşılaşılıyor
Bugün itibarıyla, Android 11’e üçüncü parti bir uygulama mağazası kurmaya çalışıldığında, bir uyarı mesajı beliriyor. Google, bu durumun öncelikle kullanıcıları korumak amacıyla var olduğunu belirtiyor. Android 12 ile birlikte neler değişeceği merak konusu.