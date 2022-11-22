Oppo Reno 9 serisi, 24 Kasım Perşembe günü Çin’de tanıtılacak. Bugün şirket, Reno 9 Pro+’nın temel özelliklerini ortaya koyan birkaç poster yayınladı. Aynı zamanda, telefonun yonga seti de AnTuTu tarafından onaylandı.

Oppo Reno 9 Pro+ posterleri, cihazın Snapdragon 8+ Gen 1 mobil platformu tarafından desteklendiğini gösteriyor. Hatırlamak gerekirse, TSMC’nin 4nm üretim sürecinde üretilen Snapdragon 8+ Gen 1, Samsung tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 1’in daha hızlı ve güç açısından daha verimli bir versiyonu olarak tanıtılmıştı. Snapdragon 8 Gen 1, 3.00 GHz Cortex-X2 prime çekirdeğe sahipken, çipin daha yeni Plus sürümü 3.19 GHz Cortex-X2 prime çekirdeğe sahip.

Resmi afişler ayrıca cihazın 16 GB LPDDR5 RAM, 256 GB UFS 3.1 depolama ve ColorOS 13’e sahip olduğunu gösteriyor.

Reno 9 Pro+’nın model numarası PGW110’dur. Cihaz kısa bir süre önce Geekbench’te 3.0 GHz Snapdragon 8 serisi yonga ile görüldü ve bu, Snapdragon 8 Gen 1 ile donatılabileceğine dair söylentileri başlattı. Bununla birlikte, gösterilen AnTuTu listesi, Reno 9 Pro+’nın 3.0 GHz Cortex-X2 ana çekirdeğe sahip Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olduğunu onaylıyor. Bu, telefonun Snapdragon 8+ Gen 1’in düşük frekanslı bir versiyonuyla donatıldığını gösteriyor.

Geekbench listesi, cihazın Android 13’e sahip olduğunu söylerken AnTuTu, cihazın Android 12 işletim sisteminde çalıştığını söylüyor. Listeleme ayrıca cihazın 120 Hz ekrana sahip olduğunu da ortaya koyuyor .

Diğer raporlar, Reno 9 Pro+’ın 80W hızlı şarjı destekleyen 4.700 mAh batarya ile geleceğini, fotoğrafçılık için, 32 MP ön kamera ve 50 MP (Sony IMX890, OIS’li) + 8 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) olmak üzere üçlü kamera ünitesine sahip olacak.