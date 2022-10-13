Henüz birkaç gün önce kanlı canlı karşımıza çıkan OPPO Reno 9, bugün donanım detayları ile gündeme geldi. OPPO’nun orta-üst segmente konumlandırdığı Reno serisinin 9. nesli, tasarımsal açılardan bir önceki Reno ailesine benzerken, yapılan söylentiler telefonun performansına ışık tutabilir. Nitekim 2023’ün ilk çeyreğinde tanıtılması muhtemel olan OPPO Reno 9’un işlemci ve RAM detayları, nihayet belli oldu.

Geniş bir kamera kurulumu ve ekranın ortasına konumlandırılmış ön kamera ile gün yüzüne çıkan Reno 9, kendi sınıfında ilgi çekici özelliklere sahip olabilir. İddialara göre 6,7 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip 1080×1920 piksel FHD+ OLED bir ekranla pazara sunulacak olan telefon, daha öncesinde Reno 7 5G, OnePlus Nord CE 2 5G ve realme 9 Pro modellerinde gördüğümüz kamera sensörünü karşımıza çıkartacak. OPPO Reno 9’un arka kamerasındaki sensör Omnivision OV64B olacak.

OPPO Reno 9, Snapdragon 778G’den güç alacak

Performans anlamında ise daha önce birçok cihaza güç veren Snapdragon 778G’yi göreceğiz. Bu işlemci, tıpkı kamera sensöründeki gibi daha öncesinde OPPO Reno 7 5G’de kullanılmıştı. Ayrıca Xiaomi 12 Lite, Samsung Galaxy A72 5G ve Honor 60 gibi telefonlarda da yer alan çip, 6nm üretim süreci ile verimlilik konusunda kafalarda soru işareti bırakmıyor.

İşlemci tarafında OPPO’ya kızılabilecek tek konu ise, geçtiğimiz yılın Kasım ayında tanıtılan Reno 7 5G’de de aynı çipin bulunması. Şirket, bu bakımdan kendini pek ileriye atabilmiş değil. Aynı zamanda 12GB RAM desteği ile kullanıcılarına bekledikleri performansı verebilecek olan model, 67W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bu şarj gücü, 4500 mAh kapasiteli pili çok kısa sürelerde şarj edebilirken, Reno 8 modelinde 80W hızlı şarj bulunduğunu hatırlatalım.

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