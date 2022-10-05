Haziran ayında A77 5G, Ağustos ayında A77 4G’yi piyasaya süren Oppo; Oppo A77s Tayland pazarında piyasaya sürdü. Gelin birlikte göz atalım.

Oppo A77s 6.56 inçlik 720×1612 (HD+) çözünürlükte bir ekrana sahip. Ekran 90hz yenileme hızına ve 269 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Ekran paneli ise IPS LCD.

Donanım tarafında ise Snapdragon 680 kullanılmış. 6 nanometre üretim teknolojisi kullanılarak üretilen bu işlemci 4 adet 2.4 GHz ARM Cortex-A73 ve 4 adet 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 olmak üzere 8 çekirdeğe sahip.

Cihazda 5000 mAh büyüklüğünde bir pil kullanılmış. Bu pil 33W hızlı şarjı da destekliyor.

Günümüzde birçoğumuzun dikkat ettiği bir diğer kısma geldik. Kamera. Oppo A77s ikili bir arka kamera dizilimi ile birlikte geliyor. Ana kamera 50 MP f1.8 diyafram değerine sahip. İkinci kamera ise 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip bokeh kamerası. Arka kamera ile 1080p 30 FPS video çekilebiliyor. Ön kamera ise 8 MP f2.0 diyafram değerine sahip. Aynı arka kamerada olduğu gibi ön kamerada da 1080p 30 FPS video çekilebiliyor.

Oppo A77s iki adet renk seçeneğine sahip. Sunset Orange ve Starry Black. Bunların dışında cihaz stereo hoparlöre, güç düğmesine konumlandırılmış parmak izi okuyucusuna, Wi-Fi 5.0’a ve Type – C girişine sahip.

Oppo, Oppo A77s modelini Tayland pazarında 8.999 Tayland Bahtı fiyatla piyasaya sürdü. Bu da 241 dolar veya 242 euroya denk geliyor. Cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor.