Son birkaç yıldır ülkemizde yer alan ve özellikle Reno serisiyle insanların beğenisini kazanan Çinli OPPO, Temmuz ayında tanıttığı Reno 8 serisinin ardından yeni modeller üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık üç ay önce orta segmente hitap eden cihazlarını piyasaya süren firma, önümüzdeki yıl tanıtacağı cihazları şimdiden şekillendirmeye başladı. Ortaya çıkan görüntüler, OPPO Reno 9 modelini gözler önün serdi.

Daha öncesinde de çeşitli donanımsal bilgiler ile karşımıza çıkan OPPO Reno 9, 4500 mAh kapasiteli piliyle beklentileri karşılayacak. Ayrıca seride her zamanki gibi ucuzdan pahalıya/güçsüzden güçlüye çeşitli modeller bulunacak. Özellikle Reno 9 Pro Plus donanımsal olarak göz dolduracak. Cihazda MediaTek Dimensity 8000 yonga seti ve 50 Megapiksel çözünürlükte çekimler yapan Sony IMX766 kamera sensörü bulunacak.

İçindekiler OPPO Reno 9 serisi netleşiyor

OPPO Reno 9 serisi netleşiyor

Tüm bu donanımsal bilgilerin yanı sıra bugün ortay çıkan görüntüler, OPPO’nun yeni serisinin büyük ölçüde tamamladığını gösteriyor. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’ya düşen fotoğraflar, yeni OPPO Reno 9’un tasarımsal detaylarını gözler önüne seriyor. Buna göre arka tarafta Reno 8 serisindeki çizgilerin dışına pek çıkmayacak olan OPPO, dikdörtgen kamera kurulumunu sol üste konumlandıracak.

Bu kurulumda iki büyük sensör yer alırken, diğer iki sensör küçük formlarda karşımıza çıkacak. Telefonun ön tarafındaysa Reno 8 Pro’da yer alan tasarım çizgileri kendini belli edecek. Ön kamera, Reno 8’deki gibi sol tarafta değil; Reno 8 Pro’daki gibi ortada bulunacak. Bunların dışında bizleri net bilgiler ile karşılamayan Reno 9 serisinin yılın ilk çeyreğinde duyurulabileceğini söyleyebiliriz.

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