Çinli teknoloji devi Oppo, önümüzdeki haftalarda Reno 9 serisini piyasaya sürecek. Güvenilir bir yazar, yaklaşmakta olan akıllı telefonların ön ayrıntılarını açıkladı. Yapılan sızıntı, pil kapasitesinin yanı sıra şarj standardını da açıkladı. Ayrıca yonga setleri ve renk seçeneği hakkında da ipucu verdi.

İçindekiler Oppo Reno 9 Hakkında Bilinen Tüm Özellikler

Oppo Reno 9 Hakkında Bilinen Tüm Özellikler

Digital Chat Station‘a göre, Oppo Reno 9 serisi 4,500mAh batarya ile gelecek. En önemlisi, telefonlar UFCS (Evrensel Hızlı Şarj Spesifikasyonu) desteği taşıyacak. Bunu yapan ilk telefonlardan biri olacak. Bilmeyenler için UFCS, Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi, akıllı telefon markaları ve çip üreticileri tarafından tasarlanan yeni bir entegre hızlı şarj protokolüdür. Bu yeni şarj standardı, SuperVOOC, SuperCharge ve daha fazlası gibi tescilli çözümlerine ek olarak katılımcı şirketlerin telefonları tarafından desteklenmektedir.

Ayrıca, sızıntı yapan kişi Oppo’nun yeni serisinin Qualcomm 7 serisi veya MediaTek 8000 serisi yonga setlerinden birine ev sahipliği yapacağını söylüyor. Son olarak, yine yazara göre, telefonlar ‘Everything Red’ adı verilen yeni bir kırmızı renk versiyonunda satışa sunulacak. Oppo Reno serisi hakkında elimizdeki tüm bilgiler maalesef bu kadar. Oppo Reno 7 serisi Kasım ayının sonunda piyasaya sürüldüğünden, Reno 9 serisinin de yaklaşık aynı zamanda resmiyet kazanmasını bekliyoruz. O zamana kadar daha fazla sızıntı gündeme düşecek mi bilmiyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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