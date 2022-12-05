Oppo, Çin Yeni Yılı için Reno akıllı telefonlarının özel kırmızı renkli versiyonlarını piyasaya sürmesiyle biliniyor. Bu nedenle, birkaç hafta önce Oppo Reno 9 All Things Red duyurusunu görmek şaşırtıcı olmadı.

Oppo Reno 9’un All Things Red Chinese New Year Edition varyantı şimdi Çin’de ön siparişe açıldı. Bir göz atalım.

Oppo Reno 9 All Things Red Chinese New Year Edition, standart modelle aynı. Bununla birlikte, çarpıcı bir kırmızı renkli boya ve buna uygun özelleştirilmiş bir yazılımla birlikte gelir (tema diğer cihazlara da kurulabilir). Ayrıca flaş modülünün altında küçük bir tavşan resmi var. Bunun nedeni, yaklaşan Çin Yeni Yılı’nın tavşan yılı olmasıdır.

Oppo Reno 9 All Things Red aşağıdaki fiyat etiketlerini taşır.

8GB + 256GB – 2.499 Yen (359 Dolar)

12GB + 256GB – 2.699 Yen (388 Dolar)

12 GB + 512 GB – 2.999 Yen (431 Dolar)

Özel bir renk olmasına rağmen Bright Moon Black, Tomorrow Gold ve Slightly Drunken gibi normal versiyonlarla aynı fiyata sahip.

Başta da belirtildiği gibi, Oppo Reno 9’un bu varyantı artık Çin’de ön sipariş verilebiliyor. Cihazın 10 Aralık’tan itibaren satışa çıkması planlanıyor. Oppo Reno 9’un temel özellikleri arasında 120 hz FHD+ kavisli OLED ekran, Qualcomm Snapdragon 778G yonga seti, ColorOS 13, 64 MP ana kamera, 32 MP RGBW selfie kamerası, 4.500 mAh pil ve 67W hızlı kablolu şarj desteği yer alıyor.