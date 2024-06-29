Oppo, bu ayın başlarında küresel pazar için Reno 12 ve Reno 12 Pro’yu duyurdu. Her ikisi de Dimensity 7300 Energy yonga seti tarafından desteklenen ilk telefonlar olarak piyasaya çıkıyor. Gelen haberlere göre, Reno 12 ailesinde Reno 12F 5G ve 4G versiyonları da yer alıyor. Çinli üretici, Tayland’da Reno 12F 5G’yi tanıtıyor. İşte cihazın teknik özelliklerine, özelliklerine ve fiyatına bir bakış.

Oppo Reno 12F neler sunuyor?

Oppo Reno 12F 5G, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renkler ve 2.100 nite kadar maksimum parlaklık sunan 6,67 inç AMOLED panele sahip. Bu panel, bir parmak izi sensörüyle entegre olarak geliyor ve AGC DT-Star 2 koruma katmanıyla korunuyor.

Reno 12F 5G’nin kaputunun altında Dimensity 6300 yonga seti, 8 GB / 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB / 512 GB UFS 2.2 depolama alanı bulunuyor. 45W şarj destekli 5.000mAh batarya ile destekleniyor. Telefon, ColorOS 14.0.1 tabanlı Android 14 üzerinde çalışıyor. Gelişmiş fotoğrafçılık, daha iyi bağlantı ve üretkenlik için Oppo AI özellikleri desteğiyle birlikte geliyor.

Oppo Reno 12F 5G’nin ön tarafında selfie’ler için 32 megapiksel kamera bulunuyor. Arkadaki yuvarlak kamera dekorasyonunda ise 50 megapiksel birincil kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera yer alıyor.

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Reno 12F, çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, 8 GB’a kadar sanal bellek ve microSD kart yuvası gibi başka özellikler de sunuyor. 163,1 x 75,8 x 7,76 mm ölçülerinde ve 187 gram ağırlığında olan bu cihaz, IP54 derecesine sahip.