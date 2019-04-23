Oppo Reno 10X Zoom 10 Mayıs’ta piyasaya çıkıyor

Oppo Reno iki hafta önce alışılmadık bir şekilde köpek balığı yüzgecine benzeyen bir selfie kamerası ile karşımıza çıkmıştı. Şirket telefonun lansman tarihini açıkladı.

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595 dolar’dan başlıyor!

Oppo tarafından 10 Mayıs’ta yapılacağı lansmanla birlikte satışa sunulacak Oppo Reno modelleri için fiyat bilgileri yayınlandı. Amiral gemisi cihaz, 48 MP f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 13 MP periskop kamera ve 8 MP geniş açılı kamera olmak üzere üç kamerayı arka tarafında barındırıyor.

Yükseltme mekanizması ile açılabilen ön kamera köpek balığı yüzgecine benzerken, bu kamera 16 MP çözünürlüğe sahip. 6,6 inç AMOLED bir ekrana sahip cihaz, bu ekranda Full HD+ bir çözünürlüğü bizlere sunuyor.

Reno 10x Zoom modeli, üç farklı varyasyonla karşımıza çıkıyor. 6 GB RAM ve 128 GB giriş seviyesi varyasyonu 595 dolar, 6 GB RAM 256 GB depolama alanına sahip olan model 670 dolar, son olarak 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan model ise 715 dolar fiyat etiketine sahip.