Oppo Reno 10x Zoom Edition tanıtıldı!

İki farklı versiyon ile karşımıza çıkan yeni Oppo Reno resmi olarak tanıtıldı. Bu modeller Oppo Reno 10x Zoom Edition ve standart olarak karşımıza çıkıyor.

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Oppo Reno 10x Zoom Edition özellikleri

Oppo, Reno ailesini resmi olarak tanıtırken bu ailede iki farklı modele yer verdi. Bu modellerden öne çıkanı olarak görülen Oppo Reno 10x Zoom Edition, ince çerçevesi ve gövdesinden çıkan ön kamerası ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan Reno 10x Zoom Edition, 6,6 inçlik OLED bir ekrana sahip. Cihazın gövdesinden çıkan köpek balığı yüzgecine benzeyen ön kamera 16 MP çözünürlüğe sahip olurken, F2.0 diyafram açıklığına sahip. Cihazın arka tarafında yer alan periskop özelliğine sahip 13 MP çözünürlüğün deki kamera ile 10x optik zoom yapabilirken, ana kamera 48 MP ve geniş açı kamerası 8 MP çözünürlüğe sahip.

Optik görüntü sabitleyici kullanılan kameralarda, lazer ile otomatik netleme ve LED flaş bulunuyor. Sağlamlık kısmında Gorilla Glass 6 teknolojisi kullanılırken, 8 GB RAM ile başarılı bir sistem optimizasyonu sunuyor. 4.065 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun kullanım ömrü ile VOOC 3.0 hızlı şarj destekleniyor. Ayrıca telefondan özeli bir soğutma sisteminin de bulunduğunu söyleyelim.

Oppo Reno standart model özellikleri

Standart modelde Kirin 710 işlemcisi kullanılırken, 3.700 mAh batarya ve 18W hızlı şarj desteğine sahip. Oppo Reno’nun ekran kısmında 6.4 inç OLED bir panel bizleri karşılarken, 48 MP + 5 MP arka kamera kurulumu bulunuyor.

Oppo Reno ailesi fiyatları

Standart versiyonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 446 dolardan satışa sunulacak. 8 GB RAM 256 GB versiyon ise 536 dolardan satılacak. Oppo Reno 10x Zoom Edition’ın, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip varyasyonu 595 dolardan, 6 GB RAM, 256 GB depolama alanına sahip olanı 670 dolardan ve son olarak 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan varyasyonu 715 dolardan satışa çıkacak.