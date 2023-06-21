Oppo’nun Reno 10 serisi akıllı telefonlarının Temmuz ayında küresel olarak piyasaya sürüleceği söylentileri güçleniyor. Bu seri üç modelden oluşacak: Reno 10, Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+. Reno 10 Pro+’nın küresel versiyonunun Çin varyantıyla aynı olması beklenirken, diğer iki model olan Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+’nın ekran, arka kameralar, yonga setleri ve tasarım açısından bazı farklılıklar gösterebileceği söyleniyor. Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+’nın küresel versiyonları bugün Geekbench performans testinde ortaya çıktı.

İlginizi Çekebilir: Oppo A78 4G Geliyor! Giriş Seviyeye Yeni Kan Geldi!

Oppo telefonlarına ait CPH2525 ve CPH2521 model numaralarının, Hindistan da dahil olmak üzere küresel pazarda Oppo Reno 10 Pro ve Oppo Reno 10 Pro+ olarak piyasaya sürüleceği bekleniyor. Reno 10 Pro tek çekirdekli testte 794 puan, çok çekirdekli testte ise 2847 puan alıyor. Listelenen CPU ve GPU bilgileri, cihazın Snapdragon 778G yonga seti tarafından desteklendiğini gösteriyor. Diğer yandan, Reno 10 Pro’nun Çin varyantı Dimensity 8200 yonga setine sahip.

Öte yandan Reno 10 Pro+ tek çekirdekli testte 1070 puan, çok çekirdekli testte ise 3666 puan alıyor. Listelenen CPU ayrıntıları, cihazın Snapdragon 8 Plus Gen 1 tarafından desteklendiğini doğruluyor. Daha önce belirtildiği gibi, aynı çip cihazın Çin sürümünde kullanılıyor.

Geekbench listelerine göre, her iki cihaz da 12 GB RAM ile gelecek ve ColorOS 13 katmanıyla Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışacak. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmeyen bu serinin Avrupa fiyatlarının nasıl olacağı merak konusu. Bakalım OPPO uygun fiyat politikası izleyecek mi?