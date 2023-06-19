Oppo A78 5G, 90Hz yenileme hızına sahip ekran ve 33W hızlı şarj ve Dimensity 700 yonga seti ile beraber şu sıralar Hindistan pazarında satın alınabilir durumda. Yaklaşık 230 dolarlık fiyatıyla cihaz, aynı fiyat aralığındaki diğer telefonlara kıyasla çok etkileyici görünmeyebilir. Ancak görünen o ki Oppo, cihazın yeni bir 4G versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oppo A78 4G, IMDA’da görüldü ve yakın bir lansmana işaret ediyor.

Oppo A78 4G Bütçe Dostu Olacak!

CPH2565 model numaralı Oppo A78 4G varyantı IMDA sertifikasyon web sitesinde ortaya çıktı. Listelemenin kendisi özellikle ilginç bir şey ortaya koymuyor. Bu listede yer alan bilgiler yalnızca WCDMA, LTE, Bluetooth, Wi-Fi, NFC ve GPS desteği gibi bariz özellikleri doğruluyor. Bu ayrıntıların dışında, yaklaşmakta olan bu cihaz hakkında başka pek bir şey açıklanmadı.

Cihazın adındaki 4G ibaresi kardeşi Oppo A78 5G’den daha düşük fiyatlı olacağını gösteriyor. Muhtemelen farklı bir işlemci ve sadeleştirilmiş bir ekrana sahip olacak. 90Hz destekli bir ekran yerine, 60Hz ekran ve daha düşük bir işlemci bekleyebiliriz. Bu işlemci büyük ihtimalle yine MediaTek’in Dimensity serisinden olacak.

Hatırlatmak gerekirse Oppo A78 5G, maksimum 90Hz yenileme hızına sahip 6,56 inç LCD HD+ ekrana sahipti. Gücünü 8 GB LPDDR4x RAM ile eşleştirilmiş MediaTek Dimensity 700’den alıyor. Telefonun ön tarafında 8MP kamera bulunuyor.

Arka tarafta, 50MP birincil sensör, 2MP derinlik atıcı ve bir LED flaş içeren çift kamera kurulumu var. Oppo A78 5G, 33W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh pil barındırıyor. Kutudan çıkar çıkmaz ColorOS 13 ile kaplanmış Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Cihaz 188 gram ağırlığında ve 7,99 mm ölçülerinde.

Cihazın genel anlamda bir giriş seviye model olduğunu fakat fiyatıyla öne çıkabileceğini söylemek mümkün. Bizler de Oppo’nun yeni oyuncusunu merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppo A78 4G başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!