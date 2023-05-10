Oppo, popüler premium-orta seviye Reno serisi cihazlarının bir sonraki telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yılki seri Oppo Reno 10 Pro+ adıyla geliyor ve Geekbench’te ortaya çıkarak performansını gözler önüne serdi.

Geekbench web sitesi, PHU110 model numaralı OPPO Reno 10 Pro+ 5G’nin, 3.0GHz’lik en yüksek saat hızına sahip Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile geleceği belirtildi. Yonga seti 2.5GHz saat hızına sahip üç performans çekirdeği ve 1.8GHz saat hızına sahip dört verimlilik çekirdeği içeriyor. Grafik kısmında Adreno 730 yer alıyor. Cihazın ayrıca 16GB RAM varyantı var ve 12GB RAM varyantı ile gelmesi özellikler arasında. Cihaz 256GB ya da 512GB depolama alanı ile gelebilir.

Telefon, ColorOS 13 katmanlı Android 13 ile çalışacak. Geekbench testlerinde Reno 10 Pro+ 5G, tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 1271 ve 3930 puan elde etti.

Markaların premium orta sınıf cihazları için Snapdragon 8+ Gen 1’i tercih ettiği bir ortamda Oppo’nun aşırı ısınmasıyla ünlü bir çip olan Snapdragon 8 Gen 1’i seçmesi oldukça şaşırtıcı.

OPPO Reno10 Pro+ özellikleri (söylentiler)

Merakla beklenen OPPO Reno 10 Pro+ 5G’nin sızdırılan detayları, 50MP Sony IMX890 ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 64MP periskop telefoto kamera ile üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacağını söylüyor. Telefoto lensin teknolojisi, hevesli mobil fotoğrafçılar için heyecan verici bir beklenti olan inanılmaz düşük ışık performansı vaat ediyor. Telefonun ön kamerası 32MP sensöre sahip ve bu da onu selfie severler için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Önceki söylentilere göre OPPO Reno 10 Pro+ 5G’nin Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacağı ve 3C sertifikasyon platformuna göre 100W hızlı şarj özelliğini destekleyeceği söyleniyordu. Cihazın ayrıca ortalanmış delikli 6,74 inç OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1,5K ekran çözünürlüğü ile donatılması bekleniyor. Tüm bu özellikleriyle OPPO Reno 10 Pro+ 5G’nin piyasaya çıktığında çok beğenilen bir akıllı telefon olacağı kesin.