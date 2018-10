Painkiller: Hell & Damnation ve Get Even oyunlarının geliştiricisi olan The Farm 51 isimli Polonyalı firma tarafından ortaya çıkarılan World War 3 incelemesi ile karşınızdayız.

3. Dünya Savaşı’nı konu alan oyun! | World War 3 incelemesi

World War 3 Steam Sayfası; https://hwp.to/WW3

Sistem Gereksinimleri;

Minimum:

Windows 7 SP1 (x64)

Intel Core i5-2500K

8 GB RAM

Nvidia Geforce GTX 770 / AMD Radeon HD 7870

DirectX 11

Önerilen:

Windows 7 SP1 (x64), Windows 8 (x64), Windows 10 (x64)

Intel Core i7 4790K

16 GB RAM

Nvidia Geforce GTX 970 /AMD Radeon R9 290

DirectX12

Günümüzde Battlefield 1 ve Call of Duty WWII ile yeniden hatırlanan dünya savaşları konseptine modern bir bakış açısı getiren World War 3, Varşova, Berlin ve Moskova’da geçen FPS bakış açısı sunan çoklu oyunculu bir savaş oyunu olarak özetleyebiliriz. Şu anda erken erişimde olması sebebiyle bazı eksikleri ve geliştirmeleri olacak WW3 için daha çok mekan ekleneceği bilgisi de veriliyor.

Oynanış detaylarına geçmeden önce karakter ve silah özelleştirmelerinden de bahsetmemiz gerek. Şimdiye kadar görebileceğiniz en geniş özelleştirme sunan World War 3 ile beraber silahın her bir noktasını değiştirebilir ve isteğinize göre düzenleyebilirsiniz. CD Project Red ve Witcher ile yükselen Polonya’dan çıkan, Painkiller ve Get Even oyunları ile tanınan bir diğer geliştirici firma The Farm 51’in ürünü olan World War 3, tam bir takım oyunu isteyen oyun yapısıyla dikkat çekecek.

Şu anda Warzone, yani Savaş Bölgesi adındaki modu açık olan oyunda ilerleyen dönemde Recon isimli rehine kurtarma görevi bulunan ve küçük gruplar ile oynayacağınız modu olacak. Warzone ise 6 farklı bölgeyi ele geçirerek elde tutma üzerine kurulu. En çok puan toplayarak en geniş bir alanı en uzun süre elinde tutan o bölümü kazanmış oluyor. Battlefield’ın moduna da bu noktada fazlasıyla benziyor.

Unreal Engine 4 ile geliştirilen oyun gerçekçilik ve hissiyat açısından ise oldukça etkileyici. Sadece zıplama mekaniğini garipsediğimiz oyunda silah tepkileri, sesleri ve hareket kabiliyeti oldukça yerinde. Zıplama konusunda sanki yer çekimi oldukça yüksekmiş gibi hissettiriyor ve herhangi bir şeyin üzerinden atlarken animasyon sorunları göze çarpıyor.

Şu anda yeni erken erişime açılan oyunda elbette bağlantı problemleri de göze çarpıyor. Ancak geniş haritası, ortalama üzeri FPS dinamikleri, BF’dan aşina olduğumuz topladığımız puanlara göre özel araçlar açarak düşmana büyük bir saldırı yapabilme (UAV, tank gönderme vb) gibi özellikleri de açıp o anda kullanabiliyoruz. Ancak oyunun spawn dediğimiz yeniden doğma süresi oldukça uzun. Hatta oyuna kendinizi kaptırıp heyecanlı heyecanlı oynarken öldüğünüzde tüm gazınızı alacak seviyelere ulaşabiliyor.

Sonuç olarak şu anda erken erişimin ilk günlerinde oynadığımız oyunun bahsettiğimiz sorunlara da sahip olmasının doğal olduğunu unutmamak gerek. Zaman içerisinde eksik ve hatalar giderilerek çok iyi bir oyun olmaya aday olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer erken erişim sürecini doğru kullanarak gelişmeye devam ederse BF ve CoD ikilisi kalitesine yakınlaşabilecek en iyi askeri savaş oyunu olmaya aday olarak Steam’de 80 TL’ye satın alabileceğinizi belirtmiş olalım.