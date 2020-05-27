Kulaklık
Oppo kablosuz kulaklık modeli Enco W31’in kutusunu açtık!
Oppo Enco W31 modeli firmanın duyurusuyla birlikte ülkemizde satışa sunulmuş oldu. 599 TL’lik fiyatıyla piyasaya sürülen cihazımızın elimize geçen kutusunu da sizlerle birlikte açmış olacağız.
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OPPO, kısa bir süre önce duyurduğu Enco W31 model kablosuz kulaklığını, 599 TL satış fiyatıyla Türkiye’de pazara sunmaya hazırlanıyor.
Çoğu akıllı telefon ile uyumlu olarak çalışan kulaklık, frekans cevabını iyileştirmek için tasarlanmış çift kompozit termoplastik poliüretanlar (TPU) ve grafen diyaframlar kullanıyor. En aktif ve dinamik kullanıcılara ayak uyduran Enco W31, su ve toz direnci ile de farkını ortaya koyuyor.
Rüzgardan dolayı oluşan hışırtılı sesleri engelleyen kulaklığın her iki tarafında iki adet dahili yüksek hassasiyetli mikrofon ve aramalar sırasında arka plan gürültüsünü engellemek için tasarlanmış bir çevresel gürültü önleme algoritması mevcut.
Oppo Enco W31, müzik tarzına göre ses modu seçiyor
OPPO Enco W31 kulaklıkta tercih edilen müzik tarzına göre iki farklı ses modu bulunuyor. Pop ve klasik müzik dinlemeyi tercih edenler için frekans aralığında sesi eşitleyen bir denge modu, rock ve EDM tarz müzik dinleyenler için de düşük frekansları artıran bir bas modu kulaklığın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
Beyaz renge sahip OPPO Enco W31 model kulaklıklar, 599 TL fiyatıyla Türkiye’de satışa sunulacak. Rakipleri oldukça güçlü olan modelimizi ilerleyen günlerde incelemesini gerçekleştireceğiz.
İnceleme
Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesi | Efsane yenilendi!
TWS olarak adlandırılan tam kablosuz kulaklıklar dünyasının en iyilerinden olan Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesi ile karşınızdayız. İlk nesle göre ANCi yani aktif gürültü engelleme kazanan Momentum TWS 2’nin detayları videomuzda..
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Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesi
Ses dünyasının en popüler ve en üst seviye markalarından biri olan Sennheiser, Momentum ailesindeki ilk tam kablosuz kulaklığı olan Momentum TWS ile döneminin en başarılı cihazını ortaya çıkarmıştı. Gelişen teknoloji ile diğer markaların biraz gerisinde kalan Sennheiser, şimdi de Momentum TWS 2 ile karşımızda
Momentum True Wireless 2 modeli boyut olarak neredeyse ilk nesile benzer iken kulaklıklar 6 gram ağırlığında ve ilk nesle göre 2mm daha küçük olarak ayarlanmış. Bağlantı tarafında Bluetooth 5.1’e yükseltilen cihaz, batarya konusunda da önemli gelişmeler içeriyor.
Tek kullanımda 7 saate varan müzik dinleme zevki sunarken, şarj kutusunda da ekstra 21 saat daha şarj edilebilme ile toplamda 28 saat müzik deneyimi size sağlayabiliyor. Şarj kutusu 1,5 saatte tam şarj olabiliyor, aynı zamanda 10 dk şarj ile 12 saatlik müzik imkanı da sağlıyor.
Teknik değerlerde 5 -21.000 Hz arası frekans değeri sunan Momentum True Wireless 2, 107 dB ses üretebiliyor. Bunu 7mm’lik dinamilk sürücüleri ile yapan Momentum TWS 2, ANC özelliğiyle de beklenen yeniliği getirmiş oldu.
Aktif gürültü engelleme ile sizi ortamdan izole edebilen kulaklık, bu konuda Sony WF-1000XM3’ten bir adım geride kalsa da yine de çok başarılı ve sektörün en iyilerinden biri olmayı da sağlıyor. Transparan duyma, Google Asistan ve IPX4 terleme ve sıçramalara karşı dayanıklık bu cihazda da yer aldığını belirtelim.
Sennheiser Momentum True Wireless 2 modelinin detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
Kulaklık
Redmi Airdots eşleşme sorunu nasıl çözülür? (VIDEO)
Redmi Airdots modeli bildiğiniz gibi dünya üzerinde yüksek satış rakamlarına ulaşmış tam kablosuz kulaklıklardan biri. Birçok kullanıcı, kulaklığın bağlantı sorunlarıyla ilgili internet üzerinde çözüm arıyorlar.
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Biz de çözüm olarak video rehber hazırladık. Toplam 2 dakikada nasıl bu sorunu hızlıca düzeltirsiniz bunu anlatmak istedik. Tüm detayları video rehberimizde bulabilirsiniz.
Redmi Airdots eşleştirme problemi nasıl çözülür?
1- Şarjınızın %90-100 seviyesi arasında olmasına dikkat edin. Değilse, önce şarj edin.
2- Tam kablosuz kulaklığınızın bağlantısını telefonunuz üzerinden tamamen kesin. Eşleştirmeyi sonlandırın.
3- Kulaklıkların her ikisine de aynı anda şarj istasyonundayken “5 saniye” basılı tutun ve kapatın.
4- Kulaklıkları şarj istasyonundan çekin ve yine aynı şekilde “20 saniye” boyunca kırmızı ve beyaz ışıklar eş zamanlı yanana dek basın.
5- Tekrardan kulaklıkları kutusuna koyun. Airdots’u kutusundan çıkardığınız gibi eşleşme moduna girecektir.
6- Airdots_R yazan kulaklık ile telefon üzerinden artık bağlantı kurabilirsiniz. Airdots_L çıkıyorsa eğer karşınıza işlemi tekrar etmeyi deneyin.
6- İşlem bu kadar, herhangi bir sorun yaşarsanız bize yorum yazmayı unutmayın :).
All-in-one
Beyaz oyuncu kulaklığı arayanlara: ROG Delta White Edition
Asus’un ve dünyanın en popüler oyuncu kulaklıklarının başında gelen ROG Delta şimdi de beyaz versiyonu ile çok daha şık, çok daha güzel haliyle karşımıza çıkıyor.
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ROG Delta White Edition özellikleri
ROG Delta White Edition özellik bakımından daha önce video incelemesini yaptığımız ROG Delta ile bire bir aynı özellikleri taşırken, tasarımsal olarak beyaz olmasıyla ön plana çıkıyor. Genellikle oyuncu ürünleri siyah renkte olmasına rağmen bembeyaz tasarımıyla dikkat çeken ROG Delta White Edition, D şeklindeki kulak bölümüyle çok rahat bir deneyim sağlıyor.
Hi-Fi sınıfı ESS 9218 Quad DAC ile donatılan ROG Delta, her bir DAC kendi işlem gücünü; düşük frekanstan orta, yüksek ve ultra yüksek frekansa kadar değişen bir duyulabilir frekans aralığı grubu içi kullanıyor. Ardından bu dört sinyal birleştiriliyor ve piyasadaki herhangi bir cihazdan çok daha yüksek düzeydeki etkileyici 127-dB SNR’ye sahip net sesler oluşturuluyor. Ayrıca, sürücülerin 20 Hz – 40 kHz aralığındaki frekans tepkisi ile güçlü baslar ve oyunlar için optimize edilen sesler elde edilebiliyor.
Elbette PS4 ve tip c bağlantısı olmayan bilgisayarlar için cihaz içerisinden USB-C – USB-A dönüştürücüsü de çıktığını belirtelim. PC, Mac, iPad, PS4, Nintendo Switch ve Xbox One ile uyumlu olan cihaz akıllı cihazlar ile rahat kullanılabilir bir yapıda geliyor.
ROG Delta White özellikleri
Diğer teknik detaylardan da bahsetmek gerekirse 50 mm neodimyum sürücüler barındıran ROG Delta White Edition 32 Ohm empedans değerine sahip. Kulaklık için 20 ~ 40000 Hz arası, mikrofon için ise 100 ~ 10000 Hz arasında frekans değerleri ise oldukça iyi.
Son olarak RGB desteği olduğunu da belirtelim. ROG logosu ve çerçevelerinde Aura Sync desteği sunan Delta, üzerindeki kontrol sistemi ile açıp kapama imkanı da sağlıyor. Ancak cihazın özellikle RGB aydınlatması açık olarak çok daha şık durduğunu söylemek istiyorum. Oyuncuların hoşuna gidecek bir diğer detay ise Discord ve Team Speak tarafından sertifika ile kolay bir kullanım da sağlayabilir.
Sonuç olarak ROG Delta White Edition alışılmışın dışında oldukça şık beyaz rengi ile bilinen ve güvenilen oyuncu kulaklığı modelini farklı bir noktaya getirmiş oluyor. Başta FPS olmak üzere her oyunda ve müzik deneyimlerinde RGB desteğiyle beraber kullanımlarınızda tercih ederseniz çok memnun kalacağınızı garanti edebiliriz.