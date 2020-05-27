Oppo kablosuz kulaklık modeli Enco W31’in kutusunu açtık!

TWS olarak adlandırılan tam kablosuz kulaklıklar dünyasının en iyilerinden olan Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesi ile karşınızdayız. İlk nesle göre ANCi yani aktif gürültü engelleme kazanan Momentum TWS 2’nin detayları videomuzda..

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Sennheiser Momentum True Wireless 2 incelemesi

Ses dünyasının en popüler ve en üst seviye markalarından biri olan Sennheiser, Momentum ailesindeki ilk tam kablosuz kulaklığı olan Momentum TWS ile döneminin en başarılı cihazını ortaya çıkarmıştı. Gelişen teknoloji ile diğer markaların biraz gerisinde kalan Sennheiser, şimdi de Momentum TWS 2 ile karşımızda

Momentum True Wireless 2 modeli boyut olarak neredeyse ilk nesile benzer iken kulaklıklar 6 gram ağırlığında ve ilk nesle göre 2mm daha küçük olarak ayarlanmış. Bağlantı tarafında Bluetooth 5.1’e yükseltilen cihaz, batarya konusunda da önemli gelişmeler içeriyor.

Tek kullanımda 7 saate varan müzik dinleme zevki sunarken, şarj kutusunda da ekstra 21 saat daha şarj edilebilme ile toplamda 28 saat müzik deneyimi size sağlayabiliyor. Şarj kutusu 1,5 saatte tam şarj olabiliyor, aynı zamanda 10 dk şarj ile 12 saatlik müzik imkanı da sağlıyor.

Teknik değerlerde 5 -21.000 Hz arası frekans değeri sunan Momentum True Wireless 2, 107 dB ses üretebiliyor. Bunu 7mm’lik dinamilk sürücüleri ile yapan Momentum TWS 2, ANC özelliğiyle de beklenen yeniliği getirmiş oldu.

Aktif gürültü engelleme ile sizi ortamdan izole edebilen kulaklık, bu konuda Sony WF-1000XM3’ten bir adım geride kalsa da yine de çok başarılı ve sektörün en iyilerinden biri olmayı da sağlıyor. Transparan duyma, Google Asistan ve IPX4 terleme ve sıçramalara karşı dayanıklık bu cihazda da yer aldığını belirtelim.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 modelinin detaylarını videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…