Oppo K3 özellikleri netleşti!

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo‘nun yeni orta seviye akıllı telefonu Oppo K3 özellikleri ve tasarımıyla ortaya çıktı.

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Oppo K3 özellikleri

K3, 6.5 inç büyüklüğünde çentiksiz AMOLED bir ekrana sahip. Orta segmentte konumlandırılan telefon şirketin Oppo Reno modelindeki gibi pop-up ön kamera tasarımıyla ve ekrandan parmak izi okuma özelliğiyle geliyor. Bu sayede telefonun ön tarafı neredeyse tamamen ekrandan oluşuyor. Cihaz on nanometre teknolojisiyle üretilen sekiz çekirdekli Snapdragon 710 işlemcisinden güç alıyor.

Beyaz, yeşil ve mavi renklerinde satışa sunulacak olan K3‘ün arkasında çift kamera kurulumu bulunuyor. Bu kameraların özellikleri henüz bilinmiyor. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Oppo‘nun yüksek fiyat politikası göz önünde alındığında telefonun muadillerinin üstünde bir fiyat etiketine sahip olacağını tahmin etmek zor değil.