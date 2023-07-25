Çinli teknoloji devi Oppo bir süredir Oppo K11 üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise Oppo, Oppo K11’i piyasaya sürdü. Detaylar haberde.

Oppo K11, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekler nitelikte. Full HD+ çözünürlükteki bu ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılıyor. Akıllı telefon 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı, 2160 Hz PWM yüksek frekans karartma, 500 nite kadar parlaklık, 10 bit renk, 394 ppi piksel yoğunluğu ve P3 geniş renk gamı gibi özelliklere de sahip.

Oppo K11 kaputun altında Snapdragon 782G yonga setine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4870 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir kamera kurulumuna sahip. Bu kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kamerada Sony’nin IMX890 lensi kullanılıyor. Ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ikinci kamera ve 2 MP çözünürlüğünde üçüncü kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Oppo akıllı telefon kanadındaki ataklarına hız kesmeden devam ediyor. Bakalım Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei gibi rakipleri Oppo’nun bu hamlelerinden sonra ne yapacak?