OPPO, her yıl düzenlediği teknoloji etkinliği OPPO INNO DAY 2022’nin online canlı yayınını gerçekleştirdi. ‘Empowering a Better Future’ temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, OPPO’nun akıllı eğlence, akıllı üretkenlik, akıllı sağlık ve akıllı öğrenmeden oluşan Dört Akıllı Girişimi kapsamında geliştirilen yeni teknolojiler tanıtıldı.

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OHealth H1

OPPO, Dört Akıllı Girişiminin bir parçası olan akıllı sağlık teknolojilerini geliştirmeye önemli ölçüde kaynak ayırıyor. Kullanıcıların sağlıklı yaşam tarzı oluşturmasına yardımcı olan proaktif yaklaşımlar geliştirmek için 2021’de OPPO Health Lab’i kuran OPPO, bu yıl, şirketin yeni akıllı sağlık hizmetleri alt markası OHealth’i geliştirdi. Aile bireylerinin kullanımına yönelik altı sağlık verisi izleme işlevini tek bir cihazda birleştiren OHealth H1, kanda oksijen seviyesi ölçümü, EKG, kalp ve akciğer oskültasyonu, nabız ölçümü, vücut sıcaklığı ölçümü ve uyku takibi yapıyor.

OHealth H1 kullanıcıları, yüksek hassasiyetli sensörler ve sağlık algoritmaları sayesinde, tüm aile bireylerinin sağlığını daha yakından takip edebilecek. Estetik yuvarlak kenarlara, merkezi oval tasarıma ve yalnızca 95 gram ağırlığa sahip OHealth H1, sektördeki geleneksel tıbbi cihazların tasarımlarından farklılaşıyor. Bu tasarım, kullanıcıların OHealth H1’i her yere yanlarında taşımasını kolaylaştırıyor ve düzenli sağlık ölçümlerini günlük rutinlerine entegre etmesine yardımcı oluyor. OPPO’nun daha iyi sağlık hizmetleri için bir köprü kurma hedefine yönelik geliştirilen OHealth H1, kullanıcılara, hastane ve kliniklere akıllı, profesyonel ve kullanışlı sağlık çözümleri sunuyor.

MariSilicon Y

OPPO, kendi geliştirdiği ilk özel görüntüleme NPU’su olan MariSilicon X’in ardından MariSilicon ailesinin ikinci üyesi MariSilicon Y Bluetooth ses SoC’sini (Stereo Optik Kompresör) de tanıttı. En gelişmiş N6RF işlem teknolojisini kullanan ilk SoC’lerden biri olma özelliği taşıyan MariSilicon Y, kendi geliştirdiği yepyeni bir Pro Bluetooth Paketi sunuyor. Bu paket, pazarın en gelişmiş Bluetooth özellikli SoC ürünlerine kıyasla Bluetooth bant genişliğini %50 oranında artırıyor. Çözüm, özel URLC codec teknolojisine ve 590 GOPS’a kadar cihaz üzerinde bilgi işlem gücüne sahip özel bir NPU ile donatılmış. Bluetooth aracılığıyla MariSilicon Y, kayıpsız sesleri 24 bit/192 kHz kalitesinde iletebiliyor. Bu da kablolu bağlantıyla alınan seslerle aynı kaliteyi kablosuz bağlantının tüm avantajlarıyla kullanıcılara sunuyor. MariSilicon Y çözümü sayesinde kullanıcılar, kablosuz Bluetooth özellikli kulak içi ve kafa üstü kulaklıklarla en yüksek dijital ses kalitesinin keyfini çıkarabiliyor.

Air Glass 2

Etkinlikte OPPO’nun en yeni aR (Assisted Reality) ürünü OPPO Air Glass 2 de tanıtıldı. Yaklaşık 38 gram ağırlığındaki OPPO Air Glass 2, süper hafif ve dayanıklı bir tasarıma sahip. Görüntüleri düzeltmeyi ve daha fazla kişiselleştirme özelliklerini destekleyen camlar, bu ürünü günlük gözlüklerden neredeyse ayırt edilemez hale getiriyor. OPPO Air Glass 2 ile telefon görüşmeleri ve gerçek zamanlı çeviri yapabilecek, konum tabanlı navigasyon hizmetlerinden faydalanılabilecek, işitme engelli kişiler sesleri metne dönüştürebilecek ve bunlar gibi daha birçok akıllı deneyimi yaşamak mümkün olacak.

OPPO Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ürün Sorumlusu Pete Lau, “Teknoloji sektörünün bugün karşı karşıya olduğu zorlukları düşündüğümüzde, ilerlemenin tek şartının inovasyona devam edip yeni engeller aşmak olduğuna inanıyoruz. ‘Inspiration Ahead’ marka mottomuz çerçevesinde OPPO, kullanıcılara daha akıllı ürün ve teknolojileri sunmaya devam edecek. Bağlantılı akıllı deneyimler konusunda yeni imkanlar yaratarak Erdemli İnovasyon yoluyla daha güçlü bir gelecek inşa etmek için daha fazla iş ortağıyla çalışacağız” dedi.